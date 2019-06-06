Артем Королек: В сборной Беларуси давно не было столько игроков, выступающих в Лиге чемпионов 6.06.2019, 22:38

АРТЕМ КОРОЛЕК

Белорусский гандболист охарактеризовал нынешнее состояние национальной сборной.

Линейный "Виве" Артем Королек в интервью корреспонденту "Прессбола" охарактеризовал нынешнее состояние национальной сборной.

- У сборной непростые времена. Как бы ты сам охарактеризовал нынешний период?

- Трудно сказать. Все меняется, как погода. В одном матче играем прямо очень хорошо, во втором нас куда-то уносит. Команде пока не хватает стабильности, но она должна прийти. Я не надеюсь — уверен в этом. Думаю, у нас давно не было столько игроков, выступающих в Лиге чемпионов. Ребята из БГК, мы... Плюс скоро подъедут Вадим Гайдученко, Саша Подшивалов. Столько легионеров... Что не может не радовать. Сравнивать это с тем опытом, что ты получаешь в чемпионате Беларуси или в другой лиге, недопустимо.