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Экономист: Украина идет в Европу, а Беларусь топчется на месте

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  • 6.06.2019, 22:46

Беларусь теряет время, не проводя реформы, в то время как Украина перестает быть нашим рынком сбыта.

Сергей Чалый поделился тезисом, который услышал на конференции «Беларусь и Украина: перспективы развития отношений после выборов». Этот тезис вряд ли понравится Лукашенко.

В программе «Экономика на пальцах» на tut.by Сергей Чалый озвучил его: «Вы не думайте, что мы будем предоставлять какие-то преференции в экономике стране, являющейся политическим союзником страны-агрессора».

Автор программы поделился мыслями о том, как Беларусь теряет время, не проводя реформы, в то время как Украина перестает быть нашим рынком сбыта. Южная соседка идет в Европу, мы же топчемся на месте.

— Это символический шаг — момент объявления, связанный со сменой политического курса, — цитирует Чалого «Салiдарнасць». — Общий посыл был такой: в отличие от вас, у нас власть не имеет такой серьезной силы над рынками. Они у нас постепенно становятся все более конкурентными. Готовьтесь к тому, что на этих рынках участвуют не только украинские производители, и не только вы нам экспортируете, но и другие страны. И может вполне случиться такое, что господдержку предприятий можно будет считать основанием того, что ваши цены не рыночные. Инициаторами такого рода расследования будут совсем не украинские субъекты, а те, с кем вы конкурируете на украинском рынке.

Как отмечает экономист, Беларусь попадает в ловушку.

— Украина легко может умыть руки и сказать: «Это Джон Дир попросил разобраться со стоимостью тракторов МТЗ просто на основании того, что там есть господдержка, субсидии и т.д.

Получается, чем большая поддержка оказывается предприятиям, которые теряют конкурентоспособность, тем больше шансов запретительных ответных мер, добавил Чалый.

Эксперт подчеркнул: аргумент из серии «мы были в одних окопах» с Украиной не работает.

— Они четко определились: членство в НАТО, движение в сторону Евросоюза, а вы, ребята, находитесь по другую сторону баррикад, что бы вы ни говорили, никто для вас рынки распахивать не будет. Это был последний для нас растущий экспортный рынок, — заключил Сергей Чалый.


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