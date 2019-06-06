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Появилась карта белорусских легенд

  • 6.06.2019, 23:02

Сейчас на карте более 30 точек.

Команда проекта wir.by запустила интерактивную карту белорусских легенд. При клике на понравившийся эмодзи, пользователь может прочитать историю, связанную с этим местом, передает the-village.me.

Сейчас на карте более 30 точек. По словам координатора проекта wir.by Марии Бадей, каждый месяц будут появляться несколько новых точек, в том числе благодаря пользователям, которые могут присылать истории о родных местах.

Легенды, которые уже на сайте, — адаптированная для интернет-языка версия легенд из советского издания «Беларуская народная творчасць».

Wir.by — просветительская платформа, которая официально запустится не раньше осени. Здесь будут собраны лекции и подкасты преподавателей и исследователей белорусской культуры.


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