Сирийские повстанцы начали наступление в провинции Идлиб 7.06.2019, 7:37

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Наступление ведется против сил России и армии диктатора Башара Асада.

Сирийские повстанцы начали наступление на правительственные войска на северо-западе страны в провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на оппозиционную группировку "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR) в четверг, 6 июня, передает dw.com.

По данным SOHR, с начала наступления в ожесточенных боях могли погибнуть 21 солдат сирийских войск и 14 повстанцев. Наступлению последних препятствует российская и сирийская авиация.

Крупнейший гуманитарный кризис

Идлиб является последней провинцией Сирии, которая контролируется вооруженной оппозицией. Доминирующей силой на этой территории является группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", близкая к "Аль-Каиде".

Бои в Идлибе стали причиной одного из крупнейших за время сирийского конфликта гуманитарных кризисов. В регионе, где проживают до трех миллионов гражданских лиц, по данным ООН, с начала апреля как минимум 300 тысяч человек покинули свои дома, уничтожена важнейшая инфраструктура.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Поначалу этот договор предотвратил наступление правительственных войск и дальнейшую эскалацию, однако полностью он никогда не соблюдался.