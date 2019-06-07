закрыть
7 июня 2019, пятница, 10:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Определился второй финалист Лиги наций УЕФА

  • 7.06.2019, 7:45
  • 1,124

Решающий матч состоится 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту.

Определился второй финалист Лиги наций УЕФА. Вслед за португальцами пропуск в решающий поединок получила команда Нидерландов, сообщает tut.by.

6 июня на стадионе «Афонсу Энрикеш» в Гимарайнше «оранжевые» в дополнительное время взяли верх над англичанами.

Нидерланды — Англия — 3:1 (доп. время)

Голы: 0:1 — Рэшфорд (32, с пенальти), 1:1 — де Лигт (73), 2:1 — Уокер (97, в свои ворота), 3:1 — Промес (114).

Удары: 18−9.

Удары в створ ворот: 12−3.

Угловые: 7−4.

Владение мячом: 52%-48%.

Предупреждения: де Лигт (30), Дюмфрис (45), ван де Бек (106) — Кейн (70).

До 73-й минуты англичане были впереди, но Матейс де Лигт сумел сравнять счет, реабилитировавшись за свое нарушение, после которого в первом тайме был назначен пенальти в ворота голландцев.

Игра перетекла в дополнительное время, где мяч дважды побывал в воротах англичан. Сначала Кайл Уокер срезал его в свои ворота после удара Квинси Промеса, а затем отличился уже сам Промес после паса Мемфиса Депая.

Таким образом, 9 июня на стадионе «Драгау» в Порту в решающем матче Лиги наций УЕФА сразятся Португалия — Нидерланды. Напомним, что голландцы являются соперниками белорусов по отборочной группе к Евро-2020.

Швейцарцы и англичане 9 июня в Гимарайнше поспорят за бронзу Лиги наций.

Победитель Лиги наций получит путевку на чемпионат Европы 2020 года (если не сможет завоевать ее в отборочном турнире к Евро).


популярное за неделю

Мнение

Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев