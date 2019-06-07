Леонид Судаленко выиграл в ООН дело против белорусских властей 7 7.06.2019, 8:01

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ЛЕОНИД СУДАЛЕНКО

ФОТО: CHARTER97.ORG

Государство обязано вернуть юристу РЭП и суммы штрафов, и компенсацию расходов.

В последнее время в Беларуси конфликты с распространением официально зарегистрированной газеты редки. Однако нет-нет, но и сегодня особо ретивые правоохранители задерживают людей, которые ксерокопируют наиболее острые статьи «Народной Воли» и распространяют их в виде листовок. Гомельский активист, правовой инспектор профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко в международных инстанциях доказал, что это незаконно, сообщает «Народная воля».

Данная история началась в 2004 году. Тогда, восемь лет назад, Леонид Судаленко пытался стать кандидатом в депутаты по Хойникскому округу, но избирательная комиссия не зарегистрировала его. Несмотря на отказ, заявитель продолжил информационную работу среди своих сторонников, чтобы проинформировать их о причинах отказа в регистрации его кандидатуры и его мнения о предстоящих выборах в Палату представителей.

По дороге в Хойники 6 октября 2004 года автомобиль Леонида Судаленко остановила ГАИ, водителя доставили в отдел милиции, где конфисковали различные листовки, ксерокопии газеты «Народная воля». Через несколько дней заявителя снова задержали в Хойниках, где он распространял печатные материалы. Снова был привод в милицию и изъятие печатных материалов.

На правозащитника был составлен административный протокол за якобы незаконное распространение печатных материалов. Хойникский суд посчитал Леонида Судаленко виновным, привлек к штрафу, а листовки было принято решение уничтожить. Данное решение правозащитник обжаловал в Гомельском областном и Верховном суде, но безрезультатно.

В жалобе в Комитет ООН заявитель просил определить – были ли применены к нему санкции, необходимые для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного порядка. Государство не представило оправданий необходимости ограничения права на распространение информации, поэтому об этом в белорусских властей спросил Комитет ООН.

Но белорусские власти стояли на своем: гражданин наказан законно, он нарушил КоАП – незаконно распространял печатные материалы. Власти РБ, давая разъяснения Комитета ООН, ссылались на то, что в международном Пакте есть замечание, что права могут быть ограничены.

«Комитет считает, что даже если санкции, которые применили к автору, допустимы национальным законодательством, государство никак не объяснило, почему они являлись необходимыми со точки зрения одной из законных целей, предусмотренных в статье 19 Пакта», – пишется в ответе из Комитета.

Суд пришел к выводу, что в отсутствии соответствующих разъяснений со стороны государства ограничения на пользование автором правом на распространение информации не могут считаться необходимыми для охраны государственной безопасности, общественного порядка, или для обеспечения уважения прав других лиц. Таким образом, в данном случае права заявителя были нарушены, а именно пункт 2 статьи 19 Пакта о гражданских и политических правах.

Поэтому сейчас белорусское государство обязано вернуть Леониду Судаленко и суммы штрафов, и компенсацию иных расходов по этому делу, а также принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.