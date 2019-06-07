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Саакашвили отказался возглавить партию «УДАР»

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  • 7.06.2019, 8:05
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Экс-президент Грузии отказался идти на выборы с мэром Киева.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отклонил предложение мэра Киева Виталия Кличко о присоединении к партии «УДАР».

Об этом сообщила журналиста НВ Кристина Бердынских.

«Михаил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с «УДАР» на выборы», — написала она в своем Twitter.

Эту информацию также подтверждает «Украинская правда» со ссылкой на людей, «которые активно общаются с Саакашвили».

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко предложил Михаилу Саакашвили возглавить его партию «УДАР» на выборах в Верховную Раду.

После этого в СМИ появилась информация о том, что Саакашвили согласился присоединиться к партии Кличко.


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