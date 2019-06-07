В Сибири открыли ранее неизвестный вид человека 1 7.06.2019, 8:10

8,921

Анализ ДНК обнаружил, что группа генетически отличалась как от евразийцев, так и от восточных азиатов.

30 тысяч лет назад в Сибири обитала выносливая и ранее неизвестная группа людей. Ученые, сделавшие открытие, надеются, что это поможет ответить на давние вопросы о предках коренных жителей Северной Америки, сообщает vokrugsveta.ua.

Хотя общепризнанным считается тот факт, что предки североамериканцев прибыли из Евразии по ныне затопленному сухопутному мосту под названием Берингия, до сих пор ученым не удалось установить, какие именно группы переселились и породили коренное население Северной Америки.

Неизвестная группа

В своей статье в журнале «Nature» директор Центра геогенетики Фонда Лундбека (Копенгаген) Эске Виллерслев и его коллеги рассказывают о том, как они использовали данные современного населения, а также анализировали древнюю ДНК из останков 34 особей, найденных на северо-востоке Сибири и датируемых от 31 тысячи лет до н.э. до 14 века н.э.

Ключевыми останками были фрагменты крошечных молочных зубов, принадлежавших двум мужчинам, которые были найдены на месте древней Янской стоянки. Впервые ее обнаружили в 2001 году, и сейчас стоянка является самым ранним прямым свидетельством проживания человека в северо-восточной Сибири. Косвенные данные о человеческом населении в этом регионе относятся к 40 тысячелетию до н.э.

Хотя ранее считалось, что останки из Янской стоянки могут принадлежать предкам коренных жителей Северной Америки, данные ДНК говорят об обратном. Результаты тестов показывают, что эти люди были частью ранее неизвестной, но широко распространенной группы, которая генетически отличалась от западных евразийцев и восточных азиатов.

Исследователи говорят, что группа откололась от предков 38 тысяч лет назад — иными словами, вскоре после того, как сами западные евразийцы и восточные азиаты стали генетически различаться. Эти древние обитатели Сибири были охотниками на крупную дичь — шерстистых мамонтов и носорогов.

Предки североамериканцев

Но, что особенно важно, эта популяция не является прямым предком коренных американцев. Анализ коллекции геномов показывает, что популяция североамериканцев развилась в результате связи между восточными азиатами, которые путешествовали на север, и группой, отдаленно связанной с древними северными сибиряками, около 20 тысяч лет назад.

Это значит, что первые люди в северо-восточной Сибири не являются предками коренных американцев, как думало большинство ученых.

Восточные азиаты позже смешались с другими потомками древних северных сибирцев и породили новую группу — палеосибирцев, которые вытеснили своих сибирских предков. В свою очередь, палеосибирцев вытеснила группа восточноазиатских народов, направлявшаяся на север около 10 000 лет назад. От нее произошли «неосибирцы».

Генетический код современных сибиряков сформировался в большей степени благодаря последнему событию – вытеснению палеосибирцев «неосибирцами». Именно поэтому ученые не находят тесной связи между современными сибиряками и коренными американцами.