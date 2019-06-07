В сквере Минска установили скульптуру за $341 тысячу 9 7.06.2019, 8:17

3,643

Скульптура доступна для всех, но находится под охраной.

В сквере по улице Притыцкого, 60/2, у главного офиса Белгазпромбанка, торжественно открыли скульптуру Осипа Цадкина «Носитель даров». Ее приобрели в Нью-Йорке за 341 тысячу долларов на торгах аукционного дома Christie’s. Журналисты tut.by.

посмотрели, как выглядит скульптура, а также поинтересовались, как ее будут охранять.

На улице Притыцкого, возле офиса Белгазпромбанка, вчера торжественно открыли купленную в Нью-Йорке скульптуру уроженца Витебска Осипа Цадкина. Для этого в течение трех месяцев обустраивали сквер возле офиса. Пространство, кстати, создавали по проекту, разработанному молодыми архитекторами-студентами. Сквер назвали «Площадь Цадкина».

В день открытия для минчан устроили праздник с музыкой, небольшим фудкортом и развлечениями до 23 часов. На мероприятие пригласили также вип-гостей.

— Впервые работа мировой знаменитости представлена в городском пространстве. Я не буду говорить о том, что в Минске нет достойных скульптурных композиций, памятников, безусловно, это есть и это здорово. Но мы хотели сделать еще одну точку городского пространства, — сказал председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, открывая скульптуру.

Бабарико не видит разницы, в каком районе, для кого и где установлена скульптура.

— Абсолютно убежден в том, что все люди одинаковы. Почему в Париже не боятся ставить, а мы должны бояться? В Беларуси люди точно так же бережно относятся к любой скульптурной композиции, как и во всем мире. Везде есть экстремисты, которые могут что-то сломать и что-то плохое сделать. Их — абсолютное меньшинство. Мы не хотим делать для меньшинства, для людей, которые плохие. Мы делаем для большинства, — говорит Бабарико.

Как рассказали журналистам, за территорией, где установлена скульптура, служба безопасности Белгазпромбанка будет наблюдать с помощью видеокамер.

— Мы не считаем нужным принимать дополнительные меры безопасности. Мы верим в белорусов.

В коллекции Белгазпромбанка есть несколько работ Цадкина. Одна из них пока находится в музее истории Витебского народного художественного училища — ее банк планирует установить на улице в родном городе художника.

— Это зависит не от нас. Мы готовы ее поставить в Витебске точно так же, как и здесь. Есть очень красивый проект для пространства Осипа Цадкина, даже намного интереснее, чем здесь. Нам нужно государственно-частное партнерство, мы предложение сделали, теперь очередь за Витебским облисполкомом. Но не всегда получается сделать исключительно за свои деньги, хочется сделать это вместе с кем-то, с партнерами, пока не получается, — объясняет Виктор Бабарико.

Первоначально скульптура «Носитель даров» была создана из дерева в 1937 году. В центре композиции — человек, в руках которого корабль. Это один из главных символов произведения, отсылка к родине автора, к фамильному делу его семьи — судостроению.

Есть несколько экземпляров скульптуры «Навигатор», которые создавались под авторским надзором Цадкина. В Европе таких только две — одну установили сегодня в Минске, на Притыцкого, вторая — в 7-м округе Парижа, у выхода с Моста инвалидов.

Осип Цадкин — один из ярких представителей Парижской школы, уроженцев Беларуси. Он родился 28 января (9 февраля) 1888 года в Витебске. В 1905-м родные отправили его к родственникам на север Англии. В 1905—1909 годах жил в Лондоне, после переехал в Париж, где умер в 1967 году.

Произведения Цадкина представлены в известных музейных и частных собраниях разных стран мира. Семь его произведений (4 скульптуры и 3 картины) находятся в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.