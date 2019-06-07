В Барановичах горит мебельная фабрика 7 7.06.2019, 8:25

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Фото: vk.com/klerom

(обновляется) На место ЧП прибыло более 15 пожарных расчетов и одна машина скорой помощи.

В Барановичах произошел пожар на фабрике «Диприз». Это крупное предприятие по производству мебели из массива древесины. Над зданием поднимаются большие клубы дыма, сообщают очевидцы. На место ЧП прибыло более 15 пожарных расчетов и одна машина скорой помощи, сообщает onliner.by.

Пожар начался после 20:00. В местных сообществах во «ВКонтакте» пишут, что горит склад готовой продукции на площади более 1000 кв. м.

«Судя по звукам в городе, новые пожарные расчеты все прибывают и прибывают. Пока потушить огонь не удается. Надеемся, что обошлось без жертв. Ну и удачи пожарным. Мы уверены, что они делают все возможное. И также надеемся, что им не придется обращаться к нам за медпомощью», — сообщается на неофициальной странице во «ВКонтакте» Барановичской станции скорой и неотложной медицинской помощи.