США усилили санкции против венесуэльской нефти 7.06.2019, 8:27

Запрет распространяется на экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей.

Минфин США ужесточил санкции в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. Об этом сообщается на сайте ведомства (перевод – РБК).

Запрет распространяется на экспорт и реэкспорт в Венесуэлу разбавителей нефти. Эти вещества необходимы для продажи тяжелой венесуэльской нефти на мировом рынке. Их может заменить частичная переработка сырья.

«Мы ужесточаем ограничения на возможных обходных путях постоянных санкций, которые позволяют режиму Мадуро все еще находить способы использовать PDVSA в качестве дойной коровы», — пояснил смысл новых санкций представитель администрации США в беседе с агентством Reuters.

По его словам, новые ограничения должны предотвратить сделки крупных международных компаний с PDVSA. Собеседник агентства заявил, что в ближайше время правительство США рассчитывает принять в отношении Венесуэлы новые экономические решения. При этом он не стал уточнять, какие именно меры будут приняты. По данным Reuters, в мае экспорт нефти из Венесуэлы из-за санкций снизился на 17%.

В январе текущего года власти США ввели санкции против нефтегазовой венесуэльской компании PDVSA, владеющей в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. Также ограничения были введены против четырех венесуэльских губернаторов и шестерых высокопоставленных силовиков.