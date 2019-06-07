Что стоит за странным поведением Лукашенко? 21 7.06.2019, 8:37

7,104

Действия диктатора свидетельствуют против него.

Во власти и среде экспертов выдвигаются разные версии загадочного поведения правителя Беларуси. UDF.BY оценил, стоит ли им доверять. Какие причины могли помешать Лукашенко, отправиться на Запад?

Обида

До 2016 года правитель Беларуси находился под санкциями Евросоюза – был невъездным в страны ЕС. В этот период ему несколько раз намекали, что посещать европейские города, даже если там проводятся международные встречи, не стоит.

Поэтому и появилась версия, что обида так глубоко засела внутри Лукашенко, что не позволяет ему согласиться проехать через открытые ворота.

Накладки в графике

Эту версию озвучивал и сам Лукашенко. Хотя получилось довольно смешно. По словам руководителя Беларуси, у него не получилось слетать в Брюссель, т.к. давно была запланирована поездка в Буда-Кошелевский район, которая и так уже не раз откладывалась.

«Что, надо было еще раз отложить?» – поинтересовался у журналистов Лукашенко.

На версии с накладками в графике настаивал и МИД, когда правитель Беларуси отказался лететь в Мюнхен на конференцию по безопасности, находясь на отдыхе с российским президентом в Сочи.

«Буквально в самый последний момент возникли определенные временные накладки», – сообщили в МИД.

Ревность Москвы

Согласно этой версии, правитель Беларуси опасается раздражать Кремль, от которого регулярно хочет что-то получить.

Психологический дискомфорт

Авторитарный правитель Беларуси и демократические лидеры европейских стран – представители разных миров. Высказывается догадка, что Лукашенко просто не знает, как с ними общаться – в отличие от близких ему по духу правителей на постсоветском пространстве.

Тем более он будет ощущать психологический дискомфорт, когда западные журналисты станут задавать ему вопросы про права человека.

Невысокий уровень экономического сотрудничества

Такую версию высказывал и министр иностранных дел Владимир Макей. Мол, визиты Лукашенко должны быть наполнены экономической конкретикой (иначе зачем кататься?) и для начала нужно договорится о чем-то существенном.

Против этой версии свидетельствуют многочисленные бесплодные поездки Лукашенко на Восток, которые он продолжает совершать.

Старость – не радость

Еще одно возможное объяснение нелогичного поведения правителя Беларуси. Политику скоро исполнится 65 лет, он все больше тянется к корням – малой родине, и может желать ограничить частоту своих визитов.

Неотмененные санкции

Самую свежую версию на днях озвучил тот же Макей. По его словам, Лукашенко недавно не поехал в Брюссель на саммит «Восточного партнерства» из-за низкого доверия. До сих пор действуют минимальные санкции ЕС – оружейное эмбарго и «черный список» из четырех чиновников и силовиков, подозреваемых в причастности к исчезновениям политиков в 1999−2000 годах.

Версия не вызывает доверия, т.к. ранее тот же МИД объяснял отказ руководителя страны от поездок другими причинами.

Подытоживая, следует отметить: если что-то из перечисленного действительно обуславливает загадочное поведение Лукашенко, это свидетельствует не в его пользу – для правителя страны эти причины не могут быть серьезными.