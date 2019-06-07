Как обуздать Путина Андерс Аслунд

7.06.2019, 8:57

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Андерс Аслунд

Есть фактор, который делает правителя РФ уязвимым.

На этой неделе новый российский опрос показал, что уровень доверия президента Владимира Путина среди россиян опустился на самую низкую ступень за последние 13 лет. И в то время, как существуют достаточные основания быть осторожным с российскими опросам, все же кажется, что можно наверное подытожить: рейтинги Путина провисли. Причины такого спада многочисленны и комплексны. И одна из них, несомненно, касается широко распространенной коррупции, в которую вовлечены все, включая самого президента.

Недавно несколько членов Конгресса попросили разведывательное сообщество США выяснить объем личного состояния Путина. Этот запрос удовлетворить нелегко — в конце концов, российский президент и сам когда-то служил в разведке. Он знает, как скрыть то, чего ему не хочется показывать.

Первым сильным доказательством богатства российского президента является памфлет под названием «Путин и Газпром», опубликованный в 2008 году под авторством экс-вице-премьера Бориса Немцова, который был назначен в 2015-м, а также бывшим заместителем министра энергетики Владимиром Миловым. Эти двое авторов указывают на то, что четверо близких друзей-бизнесменов Путина из Санкт-Петербурга — Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги — изъяли не менее 60 миллиардов долларов из «Газпрома», российского монополиста природного газа, в период с 2004 по 2007 годы. Сообщается, что они сделали это благодаря отсутствию конкуренции в государственных закупках, изъятию активов и манипулированию акциями. И американское правительство наложило санкции на всех четырех в марте 2014 года, вызвав громкие протесты со стороны Кремля.

Рыночная ценность Газпрома, котирующегося на Лондонской фондовой бирже, достигла максимума в 369 млрд долларов в мае 2008 года. Сейчас, когда инвесторы выяснили, что «Газпром» работает не с акционерами, а скорее со своими подрядчиками и теми, кто изымает активы, а не стейкхолдерами, стоимость компании оценивают на уровне 60 млрд долларов. Это означает, что инсайдеры «Газпрома» уменьшили ценность компании на все 310 млрд долларов, что можно квалифицировать или как эпический пример плохого менеджмента внутри компании или как одно из крупнейших хищений всех времен. Председатель правления компании Алексей Миллер, бывший помощник Путина, занимает эту должность с мая 2001 года, что говорит о том, что российский президент доволен его деятельностью.

Следующее наиболее примечательное заявление о богатствах Путина поступило от Сергея Колесникова, младшего партнера олигарха Николая Шамалова. Колесников бежал из России, потому что боялся за свою жизнь. Он дал длинное и полное деталей интервью известной российской журналистке Евгении Альбац в 2012 году. Колесников причастный к этим делам, рассказал, что Путин построил огромный дворец у черноморского курорта Сочи за государственный счет. Также Колесников допустил, что обычно половина любого кланового бизнеса отходит Путину, а еще половина — его главному партнеру, тогда как меньшие партнеры получат несколько процентов.

Ирония в том, что Путин подрывает все права на собственность в России. Поэтому он и его соратники вынуждены передавать свое состояние в оффшорные гавани. Иначе, если они потеряют власть в России, все это сразу будет экспропроприировано.

Панамские документы, которые Путин строжайше осудил, дают следующие инсайды. Согласно этим документам, один из друзей детства Путина, виолончелист Сергей Ролдугин оказался мультимиллиардером, о чем он возможно и не знает. Самым большим подарком, указанным в панамских документах, было 259 млн долларов, которые Ролдугин получил от частного российского бизнесмена Сулеймaнa Керимова, который попал под санкции Министерства финансов США в апреле 2018 года. Кроме того, государственный банк ВТБ предоставил Ролдугину кредит в размере 650 млн долларов от своей дочерней компании на Кипре, который, судя по всему, не был предназначен для возвращения.

Если все эти показания правдивы, то картина ясна: Путин и его ближайшие друзья разворовывают государство и его активы, прежде всего «Газпром», в невероятных масштабах. По моим приблизительным расчетам, соратники Путина с 2006 года выводили из страны от 15 до 25 млрд долларов ежегодно. За 13 лет в сумме это могло бы выйти от 195 до 325 млрд долларов. И половина этого принадлежала бы Путину.

И судя по всему, так и есть. Буклет 2012 «Жизнь раба на галере» авторства Немцова и активиста Леонида Мартынюка, подсчитала, что в распоряжении Путина 20 дворцов, 4 яхты, 58 летательных аппаратов и коллекция часов стоимостью примерно 700 тысяч долларов. Как и многие другие критики режима, Мартынюк был вынужден покинуть Россию.

И зачем Путину все эти деньги? Да потому что деньги означают власть в России. Только богатый может служить, поэтому Путину необходимо быть богатым.

Скорее всего, Путин держит большинство своих доходов в западных странах с верховенством права и глубокими финансовыми рынками, что позволяет существование анонимных компаний. И все же это все вместе делает его и уязвимым. Если США запретят анонимную собственность и начнут требовать информацию о всех бенефициарах, это может значительно усложнить жизнь российскому президенту.

Андерс Аслунд, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council, «Новое время»