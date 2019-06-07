закрыть
7 июня 2019, пятница, 10:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Белорус завоевал бронзу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

  • 7.06.2019, 9:14
Фото: tut.by

Максим Недосеков занял 3-е место в прыжках в высоту.

Белорус Максим Недосеков занял 3-е место в прыжках в высоту на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме, сообщает tut.by.

В своей лучшей попытке Максим Недосеков взял высоту 228 см. После этого он дважды безуспешно пытался штурмовать 231 см, а в третьем подходе заказал 233 см. Но повторить личный рекорд не смог.

Победу одержал украинский прыгун Богдан Бондаренко (231 см, повторение лучшего результата сезона в мире), второе место занял сириец Маджд Эддин Газаль (228 см), опередивший белоруса благодаря меньшему числу попыток.

В прыжках в длину у женщин белорусская спортсменка Анастасия Мирончик-Иванова заняла 7-е место (6,59 м). В тройку призеров вошли Малайка Михамбо из Германии (7,07 м), Катерине Ибаргуэн из Колумбии (6,87 м) и Бритни Риз из США (6,76 м).

В метании копья чемпионка Европы 2016 года Татьяна Холодович заняла 8-е место (61,32 м). В тройку лучших вошли китаянка Хюхью Лю (66,47 м), Эда Тугсуз из Турции (64,51 м) и Лина Музе из Латвии (63,72 м).


популярное за неделю

Мнение

Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев