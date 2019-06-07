Белорусский дальнобойщик в Европе: Средняя зарплата 70 евро в день 7.06.2019, 9:44

Пока правительство обещает «папиццот», белорусы массово уезжают работать за границу.

Белорусские "папиццот" давно стали притчей во языцех: дескать, с такой зарплатой уже можно не просто выживать, но и позволять себе что-то большее. Пока Белстат рапортует о росте заработной платы, многие белорусы этого оптимизма не разделяют. "Папиццот" для многих остается недостижимой суммой, да и цены в магазинах растут без оглядки на зарплату, пишет abw.by.

Многие ищут выход в смене работы или вида деятельности. Водителям в этом плане несколько проще: в крайних случаях всегда можно устроиться в такси в качестве подработки. Куда еще можно "приткнуться", чтобы заработать? Весьма заманчиво выглядят зарплаты дальнобойщиков-международников: сайты с вакансиями обещают доход 2000-3000 рублей. От некоторых читателей ABW.BY и вовсе поступила информация о массовом росте числа желающих отучиться на грузовые категории с целью дальнейшего трудоустройства именно водителем-дальнобойщиком.

К слову, чтобы сесть за руль фуры, имея лишь категорию "В", обучение придется проходить в два этапа: отучиться на категорию "С", а затем пройти переподготовку уже на категорию "СЕ". Еще один этап перед трудоустройством - прохождение курса для международников, который будет актуален при работе в странах СНГ. Аналог таких курсов в Европе - так называемый Код Е95.

Но вернемся к теме массового роста количества желающих отучиться на грузовые категории. Чтобы проверить, так ли это, мы позвонили в автошколы в Минске и областных городах.

В разговоре со столичными автошколами выяснилось, что спрос на грузовые категории имеет место. Так, в одной нам предложить начать обучение на категорию "С" уже на следующей неделе, в то время как в другой необходимо ждать июля - ближайшие группы уже сформированы.

С категорией "СЕ" чуть сложнее: две организации готовы принять учащихся лишь в августе, в то время как еще одна предложила начать обучение уже на следующей неделе. Выходит, многое зависит от популярности самих автошкол.

Быть может, ситуация складывается по-другому в приграничных Бресте и Гродно? Тоже нет: обучение можно начинать уже в июне.

На тему роста популярности категории "СЕ" мы побеседовали с руководителем одного из предприятий в Витебске: быть может, близость к России, которая является популярным направлением среди желающих заработать, способствует увеличенному спросу?

- В целом по Витебску какого-то увеличенного спроса на категорию "СЕ" не наблюдается. На обучение не то что нет очередей, так еще и группы набираются не целиком.

Говорить о каком-то всплеске числа желающих получить грузовые категории, наверное, не совсем правильно в принципе. Дело в том, что еще лет пять-семь назад подготовку на "СЕ" осуществляла всего пара организаций, у учеников не было выбора, поэтому и возникали очереди. Со временем предлагать обучение на грузовые категории стали многие автошколы, и желающие учиться просто распределились между ними.

Однако категории "СЕ" действительно популярны. Многие идут учиться с конкретной целью - уйти в дальнейшем в дальнобойщики. Основной возраст учащихся - от 21 до 35 лет. Проблем получить категорию никаких: срок обучения небольшой, в ГАИ сдавать теорию не надо, а выполнение нескольких элементов и поездка по городу трудностей ни у кого особо не вызывают.

Всех манят зарплаты. Средняя зарплата дальнобойщика в европейских странах составляет порядка 60 евро в сутки. Десять суток - 600 евро. Это уже как две неплохие для областного центра зарплаты. Расчет грубый и примитивный, тем не менее.

Своим мнением с журналистами также поделился водитель-дальнобойщик, который уже несколько месяцев ездит из России в Европу:

- У тех, кто ездит по Европе, средняя зарплата находится в пределах 55-70 евро в день. Больше уже редкость. Хотя у автовозов стоимость суток можем доходить до 120 евро, но там другая сложность и ответственность.

В моей фирме оплата привязана к пробегу: 12 евроцентов за километр. Мне невыгодно стоять где-то в очередях на границе или на загрузке, в это время я просто проедаю деньги. Была бы оплата посуточная - другой разговор, можно хоть неделями стоять. С зарплатой никаких серьезных проблем не возникало: из четырех зарплат три выходили больше, чем я планировал. Одна вышла меньше из-за "пережога" топлива: с меня высчитали 200 литров дизеля по европейским ценам, хотя мы заправляемся в России.

Но в целом зарабатывать можно при любой схеме оплаты. Где-то больше, где-то меньше, но для Беларуси все равно выходит прилично. Правда, и тратят все по-разному. Одни в рейсе стараются экономить, а другие позволяют купить себе сигареты где-нибудь во Франции, где пачка стоит 10 евро. Но без денег домой не приедешь...

Что получается в итоге? Зарплаты дальнобойщиков действительно привлекают многих белорусов, но говорить о каком-то "буме" ухода в эту профессию все же будет неправильно: автошколы без дела не сидят, но и переизбытка учащихся не наблюдается.

Неплохой по меркам РБ заработок все же не лишен недостатков: не все готовы неделями отсутствовать дома и ночевать в автомобиле, равно как не всех устраивает ответственность при перевозке и возможные нештатные ситуации. О таких ситуациях и "разводе" дальнобойщиков поговорим подробнее уже в следующем материале.