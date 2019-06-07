США остановили обучение турецких пилотов из-за покупки С-400 в России 1 7.06.2019, 9:57

Решение касается только тех пилотов, которые должны прибыть в США в будущем.

Соединенные Штаты решили прекратить прием новых военных пилотов из Турции для обучения по пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой ЗРК С-400 в России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от своих источников.

Два должностных лица США, которые говорили на условиях анонимности, сообщили, что решение касается только тех пилотов и эксплуатационных бригад, которые должны прибыть в США в будущем. В то же время турецкий военный персонал, который сейчас проходит подготовку на авиабазе Люк в Аризоне, продолжает учебу.

Четыре турецких пилоты сейчас проходят обучение на авиабазе Люк. Еще двое пилотов из Турции работают на американской базе инструкторами. Кроме того, на авиабазе находятся 20 граждан Турции, которые отвечают за эксплуатацию военных самолетов.

Ранее агентство сообщало, что США рассматривают возможность полной остановки подготовки турецких пилотов управлению F-35.

США и Турция, два союзник по НАТО, в течение нескольких месяцев спорят из-за закупки Анкарой российской системы С-400. Вашингтон заявляет, что система представляет угрозу истребителям F-35, которые Турция планирует закупить у США.

Соединенные Штаты до сих пор не принимали меры по сокращению или остановке плановой подготовки турецких пилотов.