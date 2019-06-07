21-летняя американка увидела все страны мира и установила новый рекорд Гиннесса 6 7.06.2019, 10:36

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Лекси Элфорд стала самой молодой путешественницей.

21-летняя американка Лекси Элфорд 31 мая посетила Северную Корею – и это уже 196-й страна, в которой она побывала. Таким образом, девушка установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей, увидевшей все страны мира, segodnya.ua.

Как рассказывает Элфорд в интервью изданию Forbes, ее семья владеет туристическим агентством в Калифорнии. Когда Лекси была ребенком, она вместе с родителями путешествовала повсюду. "Это было частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Родители стремились показать мне, как живут люди в других странах мира, – рассказывает девушка. – Изначально не думала о рекорде. Такая цель появилась в 2016 году. Мне тогда исполнилось 18 лет, и я уже побывала в 72 странах".

Элфорд работает консультантом по путешествиям в агентстве своей семьи, а во время путешествий занимается фотографией и ведет блог. Она добавила, что финансирует свои поездки сама: "Я всегда знаю, когда хочу взять отпуск для путешествия, поэтому я берусь за любую работу, которую нахожу, и экономлю".

"Я заранее собираю информацию, нахожу лучшие предложения, чтобы использовать баллы и мили для перелета, – рассказывает Лекси. – Останавливаюсь в дешевых отелях или хостелах, а также делаю рекламу отелю в обмен на проживание".

Девушка также добавила, что из-за проблем в оформлении виз сложнее всего ехать в страны Западной и Центральной Африки. Там она столкнулась со слабой туристической инфраструктурой, языковым барьером и высокой стоимостью безопасных поездок.

"Не так много рейсов, отелей или англоговорящих гидов, поэтому операторы полностью загнали туристический рынок в угол. Они могут установить любую возмутительную цену, которую они хотят, потому что нет других вариантов", – объяснит Лекси Элфорд.

Любопытно, что девушка 30 сентября 2018 года была в Чернобыле, где сделала пару атмосферных снимков.