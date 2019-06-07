закрыть
7 июня 2019, пятница, 11:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

21-летняя американка увидела все страны мира и установила новый рекорд Гиннесса

6
  • 7.06.2019, 10:36
  • 1,023

Лекси Элфорд стала самой молодой путешественницей.

21-летняя американка Лекси Элфорд 31 мая посетила Северную Корею – и это уже 196-й страна, в которой она побывала. Таким образом, девушка установила новый рекорд Гиннесса и стала самой молодой путешественницей, увидевшей все страны мира, segodnya.ua.

Как рассказывает Элфорд в интервью изданию Forbes, ее семья владеет туристическим агентством в Калифорнии. Когда Лекси была ребенком, она вместе с родителями путешествовала повсюду. "Это было частью моей жизни с тех пор, как я себя помню. Родители стремились показать мне, как живут люди в других странах мира, – рассказывает девушка. – Изначально не думала о рекорде. Такая цель появилась в 2016 году. Мне тогда исполнилось 18 лет, и я уже побывала в 72 странах".

Элфорд работает консультантом по путешествиям в агентстве своей семьи, а во время путешествий занимается фотографией и ведет блог. Она добавила, что финансирует свои поездки сама: "Я всегда знаю, когда хочу взять отпуск для путешествия, поэтому я берусь за любую работу, которую нахожу, и экономлю".

"Я заранее собираю информацию, нахожу лучшие предложения, чтобы использовать баллы и мили для перелета, – рассказывает Лекси. – Останавливаюсь в дешевых отелях или хостелах, а также делаю рекламу отелю в обмен на проживание".

Девушка также добавила, что из-за проблем в оформлении виз сложнее всего ехать в страны Западной и Центральной Африки. Там она столкнулась со слабой туристической инфраструктурой, языковым барьером и высокой стоимостью безопасных поездок.

"Не так много рейсов, отелей или англоговорящих гидов, поэтому операторы полностью загнали туристический рынок в угол. Они могут установить любую возмутительную цену, которую они хотят, потому что нет других вариантов", – объяснит Лекси Элфорд.

Любопытно, что девушка 30 сентября 2018 года была в Чернобыле, где сделала пару атмосферных снимков.


популярное за неделю

Мнение

Настрой на победу!
Настрой на победу! Евгений Афнагель
Лукашенковский электорат перестал существовать
Лукашенковский электорат перестал существовать Николай Статкевич
Награда нашла героев
Награда нашла героев Валерий Карбалевич
Роман с «Беллегпромом»
Роман с «Беллегпромом» Дмитрий Растаев