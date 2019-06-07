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Зеленский: На артобстрелы боевиков ВСУ будут отвечать жестко

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  • 7.06.2019, 10:39
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Владимир Зеленский

Украина будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные будут жестко отвечать на обстрелы боевиков из запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщается на сайте главы Украины, пишет "Гордон".

"Обстрелы украинских военных – очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ, Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует по меньшей мере о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – добавил он.

С начала суток 7 июня оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил семь раз. Вследствие артиллерийских обстрелов в районе населенного пункта Новолуганское погибли два военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы.


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