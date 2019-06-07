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«Чем меньше в стране правосудия, тем толще кошельки судей»

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  • 7.06.2019, 11:05

Брестчане ответили на роскошный «дом правосудия» за миллионы долларов.

7 июня на проспекте Машерова в Бресте открыли новый дворец под громким названием "дом правосудия". Сюда переехали все районные и областной суды. Дорогая отделка, просторные кабинеты, панорамные окна, позолота, лепнина - дворец мало чем уступает помпезному зданию Верховного суда в Минске. Стоимость соответствующая - миллионы долларов. Только на офисную мебель, согласно сайту госзакупок, потратили 615 тысяч рублей, сообщает "Баста!".

"Чем меньше справедливости и закона, тем богаче "дома правосудия" и коттеджи судей и прокуроров. Они уже совсем краев не видят в стремлении показать свою оторванность от народа. Денег, потраченных на очередной бесполезный дворец, хватило бы на пару детских садов, больниц и школ, которых так не хватает Бресту.

Как вы думаете, с какими эмоциями нищие белорусы смотрят на эти дворцы? С уважением? Скорее с ненавистью. Когда шло обсуждение "дома правосудия" в соцсетях, самым популярным было предложение повесить в фойе картину голландского художника Гарарда Давида "Сдирание кожи с продажного судьи". Это была бы лучшая иллюстрация нашего суда", - пишет житель Бреста.

Ну а пока на столбах вокруг нового здания в день открытия появились листовки с надписью "Чем меньше в стране правосудия, тем толще кошельки судей".


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