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В Москве задержали и избили журналиста «Медузы» Ивана Голунова

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  • 7.06.2019, 11:12
Иван Голунов

Журналист утверждает, что силовики подбросили ему пакет с наркотиками.

В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Об этом рассказал представляющий Голунова адвокат Дмитрий Джулай, сообщает meduza.io.

Согласно протоколу допроса, Голунова задержали накануне 6 июня в 14:40 на Цветном бульваре, после чего при досмотре у него из рюкзака достали пакет с неизвестным веществом. Голунов сказал, что пакет ему не принадлежит. Еще один пакет нашли при обыске в квартире Голунова.

Экспертиза показала, что в пакете находился мефедрон. Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он эти обвинения отрицает.

Голунов также рассказал, что с момент задержания требовал вызвать адвоката, но этого сделано не было. Когда в момент освидетельствования он схватился за стул, сотрудники полиции начали волочь его по полу, а один из них — ударил кулаком в щеку. По словам Джулая, Голунова также пинали ногами в грудь. Вызвать ему скорую помощь в полиции отказались.

Полицейские отказались провести смывы с рук и срезы ногтей, чтобы проверить, прикасался ли Голунов к наркотикам или употреблял их. Сделать смыв с рюкзака или срез ткани в полиции также отказались. Сейчас Голунов находится в УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского.


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