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В Гомеле верующего человека записали в «тунеядцы»

  • 7.06.2019, 11:27

Николай Пешко из-за религиозных взглядов отказался работать по найму.

По версии администрации Железнодорожного района Гомеля тунеядцем оказался трудоспособный, не занятый в экономике житель областного центра 45-летний Николай Пешко. О своем статусе мужчина узнал случайно из полученной жировки по уплате услуг ЖКХ, где ему насчитали в 5,5 раз больше обычного за подогрев горячей воды, сообщает «Гомельская весна».

Одинокий мужчина, в собственности которого числится однокомнатная квартира, с предъявленной суммой не согласен и уже ищет защиты в местном отделении независимого профсоюза РЭП.

«Я являюсь кришнаитом, у меня есть вера и духовный учитель, что запрещает мне работать по найму. Всю жизнь перебиваюсь мелкими заработками, оказываю бытовые услуги друзьям и знакомым. Мой образ жизни в полной мере соответствовал белорусскому законодательству, пока не появился печально известный декрет №3», - объясняет свой статус Николай Пешко.

После получения потяжелевшей в разы жировки гомельчанин с помощью профсоюза РЭП обратился с претензией в организацию, начисляющую оплату за услуги ЖКХ. Оказалось, что списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике формируются и утверждаются местными администрациями. Далее эти списки направляются в организации, начисляющие оплату за коммунальные услуги.

«По вашему лицевому счету за апрель 2019 оплата за горячее водоснабжение была начислена по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат. Вместо субсидируемого тарифа в 16,92 руб. за 1 Гкал, вам предъявлен к оплате тариф в размере 88,99 руб. за 1 Гкал», - сообщил в адрес новоиспеченного тунеядца замдиректора расчетно-справочного центра Гомеля А.Чуешов.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко прокомментировал текущую ситуацию, которая сложилась в правоприменительной практике тунеядского декрета №3:

- Профсоюз РЭП считал и по-прежнему считает, для того, что бы участвовать в экономике, достаточно являться потребителем товаров и услуг, в том числе и подакцизных, плательщиком государственных сборов и пошлин. Иными словами, вне зависимости от своей занятости, Николай Пешко считается занятым в экономике, так как уплачивает косвенные налоги при покупке товаров и услуг, при пользовании мобильной связью.

Профсоюзный юрист отметил, что в сложившихся условиях осуществления белорусского правосудия суды не принимают к рассмотрению так называемых тунеядских жалоб, фактически отказывая гражданам в правосудии. Тем не менее, он рекомендует каждому, кого власть назвала тунеядцем, отстаивать свои права, как это делает известная домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко.

6 июня Николай Пешко вместе с профсоюзным юристом направили в территориальную тунеядскую комиссию заявление об исключении его из списка лиц, не занятых в экономике. В случае, если чиновники не прислушаются к голосу разума, верующий мужчина будет ставить вопрос о преследовании со стороны государства в силу его свободы совести и вероисповедания.


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