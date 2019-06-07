Сенатор Портман: Украина готова написать новую главу в своей истории 7.06.2019, 11:38

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Роб Портман

Законодатель-республиканец поделился с коллегами впечатлениями о Зеленском.

Американский сенатор-республиканец Роб Портман, сопредседатель Украинского кокуса в Конгрессе, полагает, что Украина готова «написать новую главу в своей долгой истории», а новый президент Владимир Зеленский «умен, обаятелен и решителен», сообщает «Голос Америки».

Портман выступил с похвалой в адрес нового украинского лидера после визита в Киев, где он встретился с Зеленским и другими официальными лицами.

«Я могу доложить коллегам, что вернулся со встречи с президентом Зеленским под большим впечатлением. Я воодушевлен, – сказал он, выступая в Сенате. – Мы проговорили час и затронули широкий круг тем. Он умен, обаятелен и решителен».

По словам Портмана, они с Зеленским обсудили российскую агрессию в Крыму и Донбасском регионе.

«Он открыто говорил об отваге своих военнослужащих, но также и об их нуждах, в плане оружейных систем и базовых условий, – рассказал сенатор. – Мы поговорили о российской пропаганде вдоль восточной границе и попытках заглушить украинские телесигналы, чтобы посеять разногласия среди жителей Донбасса. Мы обсудили некоторые идеи, которые могли бы помочь в противодействии этой пропаганде, глушению сигналов и распространению дезинформации. Я уже поговорил об этих идеях с Госдепартаментом».

Портман добавил, что они с Зеленским также обсудили судьбу 24 украинских моряков, захваченных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

«Я пообещал президенту Зеленскому сделать все, что в силах Сената, чтобы судьба этих 24 моряков оставалась в центре внимания, пока не будет урегулирован кризис», – сказал сенатор.

Зеленский и Портман также обсудили реформы в Украине.

«Он понимает, что это – единственный путь вперед и, откровенно говоря, важный элемент партнерства между США и Украиной, а в плане законодательства еще и условие будущей военной помощи с нашей стороны», – сказал Портман.

«Так что, коллеги, я вернулся из этой краткой поездки в Украину полным надежд. Надежд, что Украина готова написать новую главу в свою длинную историю, и это будет глава о свободе, о правительстве и обществе, которые служат во благо всем гражданам, – резюмировал сенатор. – А Соединенные Штаты Америки должны оставаться хорошим другом и союзником на этом пути».