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Японский ресторан будет готовить суши на основе ДНК клиентов

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  • 7.06.2019, 11:44

Порции будут печатать на 3D-принтере.

Японская студия концептуального дизайна Open Meals разработала концепцию ресторана индивидуальной кухни: для каждого клиента блюда будут подобраны с учетом особенностей его организма, пишет nat-geo.ru.

Первый ресторан Sushi Singularity, работающий по такому принципу, должен открыться в Токио в 2020 году. Согласно проекту, бронирование столика должно осуществляться за две недели. Сделавший резервацию клиент получит «мини-лабораторию», куда он соберет свой образцы слюны, мочи и фекалий. Специалисты из двух компаний сферы здравоохранения проанализируют информацию и смогут создать уникальный идентификатор здоровья гостя. На его основе будут подобраны необходимые ингредиенты для блюд.

«Гиперсонализация станет обычным явлением для сферы обслуживания будущего: зная особенности работы кишечника, состав микрофлоры и другие показатели, можно составлять индивидуальное меню, восполняющее нехватку тех или иных элементов», – Open Meals.

Подавать в Sushi Singularity будут исключительно суши, изготовленные на 3D-принтере. Роботизированные руки, к которым подключено 14 цилиндров, будут насыщать «базу» необходимыми в каждом случае питательными элементами. Вместе с тем в компании еще не решили, на какой стадии блюдо станет персонализированным, но промо-видео уже существует.


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