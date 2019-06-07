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Оденем чиновников-тунеядцев в продукцию «Беллегпрома»

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  • 7.06.2019, 11:47
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Глядишь, с таким госзаказом и качество продукции хоть немного лучше стане.

Заявление председателя концерна «Беллегпром» Татьяны Лугиной об упорядочивании «секонд-хенда» задели многих. Понятно же, что за словами о «классификации» и «инвентаризации» скрывается обычная чиновничья жадность и попытка еще глубже засунуть руку в наш карман. Убыточный и отсталый «Беллегпром» подобные меры не спасут. Но есть альтернативное предложение, которое, возможно, поможет концерну. Советуем Лунгиной и другим генераторам бредовых идей подумать о нем. Пишет для Telegram-канала «Бaста!» читатель из Минска:

«Надо спасти Беллегпром? Есть альтернативное предложение: обязать всю армию чиновников-тунеядцев хотя бы в рабочее время носить исключительно продукцию, выпускаемую вашим концерном. Спрос на нее сразу вырастет. Поддержка отечественного производителя - налицо. Простым людям не придется лишнего тратить на одежду. Глядишь, с таким госзаказом и качество продукции хоть немного лучше станет, чтобы государевы люди не обижались, в лохмотьях не ходили, страну и себя не позорили. Все в выигрыше окажутся.

А если серьезно, то объявление войны секонд-хендам очень красноречиво говорит о состоянии белорусской промышленности. Если целый «Беллегпром» - десятки госпредприятий, сидящих на дотациях из бюджета и пользующихся всевозможными льготами - проигрывают конкуренцию бэушному ширпотребу, то на экономике страны можно ставить жирный крест. Заявление Лунгиной опровергает и дутые показатели Белстата, и лапшу официальных СМИ о стабильности и процветании».


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