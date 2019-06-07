«Страдают множество пчеловодов по всей Беларуси» 14 7.06.2019, 12:01

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Иллюстрационное фото

Как безответственность на всех уровнях приводит к гибели пчел в нашей стране.

В редакцию сайта Сharter97.org обратилась пчеловод из города Ельска Полина. В письме она рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются сталкиваются белорусские пчеловоды. В нашей стране произошло крайне серьезное ЧП из-за безответственности на всех уровнях:

«Масштаб безответственности очень большой: от закупки дешевых инсектицидов, имеющих первый класс опасности для пчел (можно было этого избежать, купить инсектицид более узкого спектра), заканчивая нарушением порядка уведомления пчеловодов о том, что такие препараты будут применены. Как минимум к середине весны местное управление должно было уведомить о предстоящих посевах и обработке. Это очень важно так как в таких ситуациях нужно перевезти пчел в другое место, а для этого улей надо готовить с весны.

Также после того как без оповещения обработали поля инсектицидом, около 50%-70% пчел у пчеловодов, улья которых стоят недалеко от поля, погибли. Пострадавших пчеловодов как минимум 6 человек (те что живут по соседству или кого мы знаем лично), но не все подали заявления в милицию. Не первый год обрабатывают поля. Из года в год есть потери не только в количестве пчел, но и недонесенного ими меда. По этой же причине многие семьи не доживают после зимовки.

Нам на претензии отвечают: “Мы не думали, что пчелы так далеко летают” или вовсе хамят в стиле “какое ваше дело как и когда мы будем обрабатывать поля?”. А ведь пчелы напрямую влияют на их же урожайность. Подсчитано, что польза, которую своей опылительной работой приносят пчелы земледелию, более чем в 10 — 15 раз превышает прямой доход, получаемый от них в виде меда и воска. Учеными, аффилированными с сельским хозяйством, доказано, что пчелы сильно повышают урожаи семенников красного клевера, подсолнечника — в полтора раза, гречихи — на 60 процентов. Люцерна, эспарцет, вика, горчица, рапс, белый клевер, хлопчатник, лен-долгунец, кориандр, чайный куст, овощные семенники (капуста, репа, брюква, редис, редька, лук) и все бахчево-овощные культуры (арбузы, дыни, тыквы, кабачки, огурцы) дают значительную прибавку урожая, если во время цветения их посещали пчелы. Почти все известные плодово-ягодные культуры: яблоня, груша, вишня, черешня, слива, абрикос, персик, миндаль, мандарин, апельсин, лимон, малина, ежевика, клубника, смородина, крыжовник и некоторые сорта винограда, при опылении пчелами улучшают качество и в среднем на 50 процентов увеличивают количество плодов и лесных ягод,а также лекарственные травы.

Особенно удручает то, что исследования невозможно провести оперативно. Пришлось самостоятельно искать информацию и обзванивать Ельскую вет. станцию, потом калинковичскую, затем гомельскую, а также белорусский государственный ветеринарный центр. Причем никто из них не смог сделать анализ пчелиного подмора (мертвых пчел), на наличие вредных веществ. Более того выяснилось, что в БелГосВет центре не могут сделать анализ т. к. инсектицид АКТАРА, использованный для обработки, не внесен в реестр. Поэтому собственными силами пришлось опечатанный экземпляр подмора привезти в БелГИМ в Минске и оплатить лабораторные исследования. Более того на сайте районной газеты сообщили недостоверную информацию об обработке полей, предварительно уведомив за сутки, хотя срок для оповещения должен быть куда больше. Однако поля в указанный срок обработаны не были.

Мы пытались выяснить что случилось, и почему не производилась обработка, т.к. пчел нужно закрыть на время обработки поля (закрывать надолго нельзя, они просто не выживут), чтобы они не получили опасную дозу яда для смерти всей семьи. Перевозить улья уже нельзя и не было смысла из-за того, что готовить улей для переездов нужно после зимовки, а процесс подготовки очень долгий. Если перевезти улья сейчас, то большинство пчел не переживут переезда. Есть высокий шанс гибели матки, а значит и всей пчелиной семьи.

Долго не могли выяснить у предприятия, ответственного за этот участок, об обработке полей, также нам откровенно нахамили и соврали о том, что перед первой обработки поля были объявлении на столбах. Также хочу заметить, что обработка была произведена также с нарушениями: нужно было производить обработку гороха в бутонах, а не в период цветения, чтобы в цветы не попал яд, смертельный для пчел. А также обрабатывать рано утром или перед заходом солнца, что тоже было нарушено.

Задаюсь вопросом: почему бы им не признать ошибки и как минимум не нарушать наши законные права на получение своевременной информации?

Хочется также подчеркнуть, что это не проблема какой-то маргинальной группы населения: все куда серьезнее, и подобная халатность грозит повышением цен на большое количество с/х продуктов в связи с уменьшением предложения при одном и том же спросе. Существует также проблема, что не к кому даже обратиться по этому вопросу. Был межрайонный зоотехник по пчеловодству, по причине непонимания важности этой должности руководством, специалист ушел. Мы не первые и не последние пострадавшие, такое происходит не первый год. Страдают множество пчеловодов по всей Беларуси.

Мы прекрасно понимаем, что указание на закупку таких веществ поступает не из Ельска и даже не из Гомеля, т. к. должен быть утвержден перечень веществ для обработки растений на государственном уровне. Хотелось бы максимального общественного резонанса, потому что проблема очень серьезная, также необходимо узнать всех виновников, которые непосредственно связаны с утверждением и закупкой опасных веществ, а также принятие каких-то мер по оповещению пчеловодов по всей Беларуси», - рассказала о проблеме белорусского пчеловодства Полина из Ельска.