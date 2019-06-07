Американский крейсер перехватил российский военный корабль «Адмирал Виноградов» 4 7.06.2019, 12:04

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Инцидент произошел в Восточно-Китайском море.

В Восточно-Китайском море ракетный крейсер США Chancellorsville пересек курс российскому кораблю «Адмирал Виноградов». Последнему пришлось экстренно маневрировать, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота РФ.

«Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересек курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 метрах от корабля», — говорится в сообщении.

Командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий, заявили во флоте. США пока не отреагировали на инцидент.

«Адмирал Виноградов» — большой противолодочный корабль. В апреле сообщалось, что судно вместе с крейсером «Варяг», кораблями «Адмирал Трибуц», «Ослябя», «Совершенный» и спасательным судном «Игорь Белоусов» и танкером «Иркут» прибыло в китайский порт для ежегодных совместных учений.