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В администрации Зеленского готовят план на случай отмены роспуска Рады

  • 7.06.2019, 12:14
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Представитель президента Украины в Конституционном суде уверен в правомерности решения.

В Администрации президента Владимира Зеленского разрабатывают план на случай, если Конституционный суд признает указ о роспуске Верховной Рады неконституционным. Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в эфире программы Право на власть на телеканале 1+1.

"Нам кажется, судом не может быть признан неконституционным указ, который практически является копией указа Петра Порошенко… Безусловно, может произойти все", - заявил Стефанчук.

По его словам, представитель Зеленского в КСУ будет пытаться донести позицию Администрации президента и обосновать конституционность указа.

"Мы будем нарабатывать и другие варианты. Они ложатся в тактику и стратегию представления нашей позиции в КСУ. Я думаю, что назначение Владимиром Зеленским одного из лучших конституционалистов из Харьковской юридической академии Ярослава Мудрого господина Федора Вениславского его представителем в КСУ даст возможность нам обосновать юридическую чистоту и конституционную правоту данного указа", - добавил он.

Сам Вениславский в комментарии Интерфакс-Украина заявил, что указ президента о роспуске Рады и назначении внеочередных выборов является полностью конституционным.

"Указ полностью конституционный, он соответствует полномочиям президента. Мы исключаем возможность признания указа неконституционным. У нас сомнений в его конституционности нет", - сказал он.

Представитель Зеленского в КС указал, что способ издания данного нормативно-правового акта четко определен в Конституции. "Во-первых, необходимо было провести встречу для консультаций с лидерами фракций и руководством Верховной Рады, что было сделано накануне издания указа. Поэтому процедура была соблюдена", - сказал он.

Вениславский отметил, что указ президента может быть признан неконституционным, если он издан с выходом за пределы полномочий, с нарушением процедуры или если его текст напрямую не соответствует Конституции. "У нас нет выхода за пределы полномочий, нет нарушений процедуры. У нас есть абсолютно все составляющие, поэтому мы не волнуемся за юридическую чистоту нашего указа", - подчеркнул он.

По его словам, анализ конституционного представления оппонирующей стороны свидетельствует о том, что в нем имеет место "просто определенная манипуляция фактами, которая не имеет юридического подтверждения".

Как известно, Конституционный суд рассмотрит законность указа Зеленского о досрочных выборах в парламент 11 июня.


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