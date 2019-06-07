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Лукашенко: Мы больше всех пострадали от «грязной» нефти

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  • 7.06.2019, 12:15
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Источник: Сергей Елкин / DW.de

Диктатор потребовал просить у России компенсацию за инцидент с хлорированной нефтью.

Лукашенко требует от руководства белорусских нефтеперерабатывающих предприятий решить вопросы по компенсации потерь из-за поставки в Беларуси некондиционной российской нефти.

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал Лукашенко, посещая в пятницу ОАО "Нафтан".

Лукашенко цитирует госагентство БелТА.

Диктатор отметил, что видит в СМИ информацию о том, что ряд международных компаний предъявляют России ущерб на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так?! Поэтому надо следить и смотреть, почему они, например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал он.


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