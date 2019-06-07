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«Заклинатель оленей» из США стал звездой Сети

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  • 7.06.2019, 12:18
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Джаред Уэйн пробежался в компании трех оленей.

В начале июня американец Джаред Уэйн как всегда вышел на пробежку. Вдруг в парке к нему присоединилась троица оленей. Вейн посчитал, что ему никто не поверит, и на всякий случай снял своих новых друзей на видео, сообщает «Медуза».

По словам американца, олени следовали за ним более полутора километров. Что самое удивительное, неожиданные компаньоны подстраивались под его темп! Из-за того, что олени на него равнялись, Уэйн бежал быстрее, чем обычно. Поэтому тренировка в компании животных получилась довольно интенсивной.


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