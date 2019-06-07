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Михаил Гордейчук: Германия на носу, постараемся отнять у нее очки

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  • 7.06.2019, 12:20
Михаил Гордейчук

Лучший футболист Беларуси сезона-2017 рассказал об ожиданиях от матча с Германией.

Лучший футболист Беларуси сезона-2017 Михаил Гордейчук, выступающий за "Тобол", в интервью корреспонденту "Прессбола" Егору Бачило рассказал, как боролся с тяжелыми проблемами со здоровьем.

- В сборную тебя не вызывали с осени 2017-го. Не думал, что уже и не судьба?

- Нет. Знал, что нужно вылечиться — и меня пригласят. Конечно, если буду играть в "Тоболе". Как это было? В Костанай по факсу пришел вызов. Его мне показал спортивный директор клуба Нурбол Жумаскалиев. Здорово!

- Все это время наблюдал за сборной?

- Все матчи смотрел — в интернете или по телевизору. Что можно сказать? В квалификации чемпионата Европы потеряли очки в Белфасте. Хорошо играли, но пропустили в конце. А что уступили со счетом 0:4 в Роттердаме, так это оттого, что сами допустили столько ошибок.

- Любимый или самый опасный игрок в сборной Германии?

- Они все сильные, все нравятся, все выступают в топ-клубах. Но, как говорится, шансы есть всегда — надо только ими воспользоваться. Вместе с тем следует понимать и то, что тяжело выйти из группы, где есть Германия и Голландия. Однако мы будем бороться. Нет таких настроений, что немцам в любом случае уступим. Вот к субботнему матчу пока и готовимся. Германия на носу, постараемся отнять у нее очки. А Северная Ирландия будет потом.

8 июня на "Борисов-Арене" "белакрылыя" встретятся со сборной Германии (начало игры — в 21.45), 11 июня в Борисове состоится поединок с североирландцами (21.45).


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