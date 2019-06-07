Андерс Ослунд: Санкт-Петербургский экономический форум стал токсичным 1 7.06.2019, 12:33

1,381

Андерс Ослунд

Вашингтон игнорирует российское мероприятие.

Санкт-Петербургский экономический форум проходит на фоне отсутствия официальной делегации из США и видных представителей Запада, оттока иностранных капиталов из России и стагнации российской экономики, сообщает «Голос Америки».

Вашингтон не отправляет официальных представителей на форум. Бывший посол США в Китае, а ныне в России Джон Хантсман ранее сообщал, что не будет присутствовать на форуме из-за открытия судебного дела в отношении американского инвестора Майкла Калви, основателя инвестиционного фонда Baring Vostok. Российские власти обвинили бизнесмена в хищении 2,5 миллиарда рублей (38 миллионов долларов США) у банка «Восточный». Сам Майкл Калви, который провел два месяца в предварительном заключении и в настоящее время находится под домашним арестом, отрицает обвинения.

Арест Майкла Калви в феврале нынешнего года вызвал широкий международный резонанс и был воспринят многими инвесторами крайне негативно.

Как отмечает экономист и эксперт «Атлантического cовета» Андерс Ослунд (Anders Åslund, Atlantic Council), арест Майкла Калви явно показал инвесторам, что сегодня Россия не является направлением для иностранных инвестиций. Экономист также подчеркивает, что до этого США официально бойкотировали Санкт-Петербурский экономический форум в 2014 году после начала конфликта на востоке Украины.

«На этот раз причиной является арест Майкла Калви, возможно, самого крупного и известного американского инвестора, фактически живущего в России. И это выглядит серьезно, поскольку предполагает, что Россия больше не является местом для иностранных инвестиций. У Путина есть широкие возможности для освобождения Калви по неоправданному аресту, но его это не беспокоит. Это означает, что Путину наплевать на безопасность иностранных инвесторов в России. И зачем кому-то туда приезжать?» – говорит Андерс Ослунд.

Выступая на одной из сессий форума, 6 июня, председатель Счетной палаты Российской Федерации и бывший министр финансов Алексей Кудрин отметил, что арест Майкла Калви действительно стал «шоком для экономики».

«С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов», – сказал Алексей Кудрин. По его словам около 70 процентов предпринимателей также считают бизнес в России небезопасной деятельностью.

Как отмечает Андерс Ослунд, у американских инвесторов нет желания инвестировать в Россию не только из-за существующего бизнес-климата и отсутствия верховенства закона, но и из-за низких экономических показателей российской экономики.

«Зачем инвестировать в падающий рынок?» – отмечает Андерс Ослунд.

В начале июня Всемирный банк снизил прогноз роста российской экономики на 2019 год до 1,2 процента, что является самым медленным ростом за последние три года. На 2020 и 2021 годы Всемирный Банк предсказывает экономический рост в России около 1,8 процента – это один из самых низких показателей среди стран постсоветского пространства.

«Конечно, всегда имеются какие-то возможности для инвестирования, и стагнация и отсутствие роста наблюдаются не во всех отраслях. Но, в целом, картина выглядит уныло», – отмечает и старший аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Закари Уитлин (Zachary Witlin).

Юджин Чаусовски (Eugene Chausovsky), старший эксперт аналитической компании Stratfor отмечает и продолжающийся напряженный климат между Россией и США как в геополитических вопросах, так и возможные новые санкции США в отношении России, включая потенциальные санкции на российский суверенный долг, банковские операции и проект «Северный поток-2».

«Я не думаю, что США зайдут так далеко. Но тот факт, что все эти санкции обсуждаются, показывает, что деловые отношения между США и Россией не улучшается на самом высоком уровне», – отмечает аналитик.

Тем не мененее, ряд компаний США примет участие в форуме. Такие компании как Coca-Cola, Boeing, Air products and Chemicals будут, например, участвовать в круглом столе «Бизнес-диалог Россия-США». Как заявил агентству ТАСС советник президента России Антон Кобяков, более 400 представителей американского бизнеса подтвердили участие в форуме.

«Некоторым компаниям, возможно, советовали не принимать участия в форуме. Другие компании будут участвовать, особенно если они уже присутствуют на российском рынке, – отмечает Закари Уитлин. – Я не думаю, что существуют какие-либо официальные санкции, которые помешали бы американским компаниям участвовать в форуме. Но я думаю, что достигнут некий компромисс, состоящий, например, в том, чтобы послать менеджера высшего уровня, но не генерального директора. Так что это что-то вроде понижения значимости».

Эксперты также отмечают, что сам форум принимает не только экономический, но и геополитический характер, и появление в рядах участников может нанести вред их репутации.

«Санкт-Петербургский экономический форум стал токсичным», – считает Андерс Ослунд. – Путин слишком часто пытался использовать его в политических целях и появление там может сделать вас политически неблагонадежным».

«Петербургский международный экономический форум с точки зрения правительства России является не только инвестиционной конференцией, но и геополитическим мероприяетием», – считает и Закари Уитлин.

Так, президент России Владимир Путин уже заявил в рамках форума о том, что Россия может не продлить с Соединенными Штатами договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

Китай – главный фокус форума

В разгар торговой войны между США и Китаем и при напряженных отношениях между Россией и Западом все чаще говорится об укреплении и развитии связей между Пекином и Москвой. Главным гостем Санкт-Петербурского форума в этом году стал лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках его официального визита в Россию.

Несмотря на возросшее сотрудничество между странами, эксперты считают, что его масштабы остаются, однако, ограниченными.

«Официальные представители Пекина заявляют, что на этом форуме может быть заключено более 30 крупных экономических соглашений между Россией и Китаем», – отмечает Юджин Чаусовски. – Конечно, Китай, занимает первое место в диверсификации экономики России от Запада или, по крайней мере, в дополнение к Западу. Но ключевым моментом здесь является то, какая часть их этих договоров будет на самом деле реализована».

«Заключенных между Россией и Китаем соглашений существует на миллиарды и десятки миллиардов долларов, – добавляет эксперт. – Но неясным остается то, насколько они на самом деле выполняются».

«За последние несколько лет между Россией и Китаем сложилось более тесное экономическое сотрудничество», – отмечает Закари Уитлин, в том числе со стороны Китая имеется интерес к российскому сельскому хозяйству, в России увеличился импорт китайских товаров, включая некоторое специализированное оборудование. Однако, как отмечает аналитик, основное экономическое сотрудничество между Россией и Китаем не выходит за рамки энергетической сферы, при которой Китай преимущественно покупает российское энергетическое сырье.

«Китай единственная значимая страна, с которой Россия может сейчас вести дела, имея напряженные отношения с США и Европой, – отмечает Андерс Ослунд. – Но Китай не может заменить Запад в торговом балансе России. Русские и китайцы не доверяют друг другу. И Европейский союз остается гораздо более важным торговым партнером и для России, и для Китая».

Как отмечают эксперты, Россия прилагает усилия и по развитию отношений со странами Ближнего Востока.

«Российский фонд прямых инвестиций подписал ряд сделок с такими странами, как Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, так что я ожидаю участие этих стран в форуме и в будущем», – отмечает Закари Уитлин.

«Петербургский экономический форум стал, я думаю, попыткой России расширить свои связи с незападными странами, – отмечает и Юджин Чаусовски. – Но, я думаю, что России будет сложно компенсировать недостаток торгово-экономических связей с Западом, особенно с Европой».

Санкт-Петербургский экономический форум, который проходит в этом году 6-8 июня, работает с 1997 года, а с 2006 года проводится под патронажем президента РФ Владимира Путина.