Глава «Беллегпрома» снова напала на секонд-хенды 15 7.06.2019, 12:42

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Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Татьяна Лугина взяла на себя функции арбитра «честной конкуренции» на белорусском рынке.

«Мы не боимся конкуренции в части секонд-сендов и магазинов-тюбетеек», — заявила сегодня на пресс-конференции новый председатель «Беллегпрома» Татьяна Лугина. По ее словам, концерн будет бороться за то, чтобы на рынке конкуренция была честной. «Чтобы товары в этих сетях (секондах и магазинах с товаром из Средней Азии) соответствовали требованиям, которые установлены в нашей стране», — отметила глава концерна, пишет tut.by.

При этом глава концерта отметила, что сейчас белорусы зачастую скептически относятся к фразе «Купляйце беларускае».

Напомним, ранее Татьяна Лугина заявила, что в Беларуси нужно ввести дополнительное регулирование торговли секонд-хендов.