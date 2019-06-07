Партия Саакашвили заявила о поддержке Зеленского 1 7.06.2019, 12:48

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Давид Сакварелидзе

Фото: BBC

Украинская партия «Рух новых сил» готова к совместной работе с президентом.

Соучредитель украинской партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что политсила поддерживает президента Владимира Зеленского и готова «переходить к конкретной работе».

«Мы уважаем команду Зеленского, самого Зеленского, мы рады его победе, мы его всячески поддерживали и поддерживаем, поэтому сейчас уже надо переходить к конкретной работе», — заявил он в интервью Радио НВ, комментируя отказ лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко «УДАР».

Сакварелидзе заявил, что в ближайшее время партия Рух новых сил объявит, с кем объединится для участия в выборах в Верховную Раду Украины 2019 года.