Партия Саакашвили заявила о поддержке Зеленского

Партия Саакашвили заявила о поддержке Зеленского1
- 7.06.2019, 12:48
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Украинская партия «Рух новых сил» готова к совместной работе с президентом.
Соучредитель украинской партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что политсила поддерживает президента Владимира Зеленского и готова «переходить к конкретной работе».
«Мы уважаем команду Зеленского, самого Зеленского, мы рады его победе, мы его всячески поддерживали и поддерживаем, поэтому сейчас уже надо переходить к конкретной работе», — заявил он в интервью Радио НВ, комментируя отказ лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили возглавить партию мэра Киева Виталия Кличко «УДАР».
Сакварелидзе заявил, что в ближайшее время партия Рух новых сил объявит, с кем объединится для участия в выборах в Верховную Раду Украины 2019 года.