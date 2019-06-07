Ученые выяснили, что будет с Сибирью и Дальним Востоком из-за глобального потепления 2 7.06.2019, 12:49

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За последние годы среднегодовые температуры в Арктике уже выросли на шесть-семь градусов.

Повышение среднегодовых температур сделает климат Сибири гораздо более мягким и пригодным для жизни человека уже к 2080 году. Об этом пишут российские и американские климатологи в журнале Environmental Research Letters, передает ria.ru.

"В том случае если выбросы парниковых газов не будут остановлены, январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате климат станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25 процентов к 2080 году", — отметила Елена Парфенова из Института леса Сибирского отделения РАН в Красноярске.

Арктика, наряду с горными ледниками, остается одним из наиболее уязвимых для глобального потепления регионов. За последние годы среднегодовые температуры в Заполярье уже выросли на шесть-семь градусов. Как считают ученые, в будущем таяние арктических льдов значительно повлияет на круговорот течений и приведет к необратимым изменениям климата Земли в целом.

Главным следствием потепления признаются сразу два феномена: смещение климатических поясов (и, соответственно, миграция представителей флоры и фауны) и изменение сроков наступления времен года. Недавно выяснилось, что в российской и канадской Арктике весна наступает на две-три недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.

С одной стороны, как отмечает Парфенова и ее коллеги, эти процессы весьма негативно скажутся на работе уже существующей арктической инфраструктуры и могут привести к серьезным сдвигам в экосистемах.

С другой стороны, климатические перемены могут значительно облегчить жизнь человека, так как зимы станут менее суровыми, а почвы — более урожайными и доступными для сельского хозяйства. В результате регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики могут оказаться более привлекательными для людей, чем юг, где будут постоянно царить жара и засуха.

Исходя из этой идеи, российские и американские исследователи попытались оценить, как изменится жизнь в азиатской части России. Для этого они применили актуальные климатические модели и два основных сценария развития событий, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН (IPCC).

Эти прогнозы ученые объединили с социально-географическими картами Сибири и Дальнего Востока, подготовленными еще советскими географами и экономистами. По словам климатологов, эти регионы отличаются прежде всего тем, что на их территории нет зон с "благоприятными" и "наиболее благоприятными" условиями.

Однако они появятся, даже если выбросы парниковых газов будут максимально ограничены. Таким образом, плотность населения в азиатской части России сможет вырасти в пять раз, как и привлекательность этих территорий, а вот площадь районов, абсолютно непригодных для жизни, сократится до 50 процентов.

Если же мировому сообществу не удастся остановить рост выбросов парниковых газов, климат в Сибири и на Дальнем Востоке станет еще более благоприятным. По расчетам ученых, в таком случае пригодной для жизни окажется примерно треть этой территории.

"Азиатская часть России пока остается одним из самых холодных мест на Земле. В будущем, когда климат станет теплее, продуктивность этих земель и их способность поддерживать население значительно вырастет. Тем не менее сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий", — заключает климатолог.