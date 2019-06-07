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Вакарчук пообещал «драйв и рок-н-ролл» на съезде партии «Голос»

  • 7.06.2019, 13:12

Украинская партия завтра проведет свой съезд в Киеве.

Съезд украинской партии «Голос», лидером которой является певец Святослав Вакарчук, состоится 8 июня на Старокиевской горе в столице, пишет theБабель.

Как сообщает пресс-служба партии, начало события запланировано на 18:30 в холле Национального музея истории Украины. В 19:30 Вакарчук и другие члены команды дадут брифинг.

«После рабочей части — драйв и рок-н-ролл на Старокиевской горе», — говорится в сообщении.


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