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Активистка из Бреста: Стояла, стою и буду стоять

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  • 7.06.2019, 13:28
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К маме ребенка-инвалида, которая дежурит у аккумуляторного завода, пришла комиссия.

В полдень 6 июня в квартиру брестчанки Марии Галалюк пришла комиссия управления по образованию администрации Московского района Бреста. Сын Марии – Ваня – первый в Беларуси ребенок с редчайшей болезнью Галлервордена-Шпатцаб gbitn «Брестская газета».

По словам членов комиссии, руководство управления поручило им проверить условия, в которых живет ребенок-инвалид, после статьи в интернете. Речь о материале, в котором рассказывается о том, как Мария вместе с другими неравнодушными дежурит, в том числе ночью, возле аккумуляторного завода.

Однако Мария уверена: дело не в статье. Ей точно известно, что проверку назначили после недавнего письма в органы власти. По ее словам, некий Вадим Макеев попросил проверить, что регулярно делает возле завода мать ребенка-инвалида, которому нужен постоянный уход. Этот же человек раньше жаловался на Дмитрия Бекалюка, который «дискредитирует Беларусь», и Сергея Петрухина, которому собирали деньги на погашение огромного штрафа черед краундфандинговую платформу.

Мария рассказала и показала членам комиссии, в каких условиях живет ее сын. Кровать мальчика стоит в просторной комнате. Чтобы перекладывать его в коляску, есть подъемник – Ваня тяжелый. Колясок у Вани две – для дома и улицы.

«Не бойся, зайчик, все хорошо, – говорит Мария, поглаживая руку сыну, и неожиданно добавляет, обращаясь к присутствующим: – А гражданскую позицию я имею очень четкую. Что касается строительства аккумуляторного завода, я стояла, стою и буду стоять, сколько будет нужно. Я за чистый город и здоровое потомство у людей. А если в моей семье есть ребенок-инвалид, поверьте: это не мой минус. Это мой плюс. Большой причем плюс».

Комиссия составила акт обследования. Ни к условиям, в которых живет Ваня, ни к Марии у них нет никаких претензий.

«Наша задача – обследовать условия проживания, здоровья и жизни ребенка. Мы зафиксировали, что у ребенка есть все необходимое. Мы пришли не что-то найти, какую-то крамолу. Эта мама очень заботливая. У нас нет никаких претензий к маме и никогда не было. Акт передадим руководителю, который нас направил», – подытожили представители комиссии.


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