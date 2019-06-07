«Яндекс» передаст ФСБ России ключи шифрования 7 7.06.2019, 13:52

Директор компании отказался раскрыть детали договоренностей с российскими спецслужбами.

В «Яндексе» подтвердили наличие решения по поводу передачи Федеральной службе безопасности (ФСБ) России ключей шифрования, пишет РБК со ссылкой на управляющего директора компании Тиграна Худавердяна.

«Ситуация очень простая: есть “закон Яровой”, и все его должны исполнять.

Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных», — сказал он. Худавердян отказался раскрыть детали договоренностей со спецслужбами.