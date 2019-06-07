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Гуренко рассказал, каких футболистов хотел бы видеть в минском «Динамо»

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  • 7.06.2019, 13:57

Также рулевой столичной команды ответил на вопрос, будет ли его сын играть в команде.

Тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал о комплектовании команды, пишет «Трибуна».

– Не ставите перед руководством вопрос о возвращении в летнем трансферном окне кого-то их тех, кто зимой покинул «Динамо»?

– Если бы я продолжил тогда работать, многие из ушедших остались бы. Не скрою, хотел видеть здесь Сергея Кисляка и Павла Нехайчика – они существенно усилили бы минское «Динамо». Мне приятно, что ребята не затерялись. У Сани Макася здорово получается в «Ислочи», Артем Соловей играет в Жодино, Артем Гуренко уехал в Литву, и у него там все хорошо. Немножко сложно у Фила Иванова в «Минске», но, думаю, все стабилизируется. Они квалифицированные футболисты. В прошлом году в Лиге Европы обыгрывали крепкие европейские клубы, боролись за призовую тройку.

Но сейчас моя задача — разобраться, чем располагаю, и к трансферному окну понять, с кем продолжим работу, а с кем расстанемся. Если все легионеры будут соответствовать уровню «Динамо», то зачем искать им замену? Я не сторонник махать шашкой. Когда принял команду от Боровского, я же ее не разогнал. Ушли пару человек, пришли Жавнерчик и Хлебас. Все.

– Артем Гуренко не вернется?

– У него контракт в Литве на полтора года, там все нормально, – сказал Гуренко.


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