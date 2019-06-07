Интересно знать: десять самых маленьких стран мира 7.06.2019, 14:12

Ватикан, Монако и другие государства-карлики.

7 июня 1929 года в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан. О нем и еще 9 самых маленьких странах в мире можно узнать из подборки Bigpicture.

1. Мальдивы

Островная страна Мальдивская Республика расположена в Индийском океане и по площади является самой мелкой Азиатской страной. Площадь страны 298 кв. км. с количеством населения 396 тысяч. В столице страны – Мале живет две трети жителей. Раньше страна развивалась благодаря экспорту сушенного тунца, моллюсков каури и кокосовых тросов, сейчас главный доход приносит туризм.

2. Сейшельские Острова

Сейшельские Острова занимают площадь 455 кв километра, с населением 84 тыс. человек. Архипелаг расположен севернее Мадагаскара и состоит из 115 островов Индийского океана. Островам удалось развиться благодаря экспорту кокоса, ванили и корицы. Но с 1976 года, когда страна обрела независимость, главным источником доходов стал туризм.

3. Лихтенштейн

Это государство не имеет выходов к морю. Площадь страны 160.4 кв. километра. Лихтенштейн граничит со Швейцарией и Австрией и является одним из самых богатых государств. Здесь зарегистрировано больше компаний, чем жителей.

4. Науру

Науру расположена на юге Тихого океана в Микронезии. Площадь государства составляет 21.3 кв. километра. Республика Науру является самой маленькой островной нацией в мире. Они получили независимость в 1968 году, но домом для аборигенов остров был в течении 3 тысяч лет. На сегодняшний день население страны примерно 9 тыс. человек. У государства Науру нет вооруженных сил.

5. Ватикан

Ватикан — закрытый город-государство, расположенный в одном из районов Рима и занимающий площадь в 44 гектара. Он был основан в 1929 году и управляется Папой Римским. Ватикан может похвастаться самыми красивыми в мире зданиями – Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, резиденция Папы – Апостольский дворец и др. Кроме того половину территории страны занимают Ватиканские сады. Официальными гражданами Ватикана являются примерно 800 человек, а несколько тысяч итальянцев ежедневно ездят сюда на работу.

6. Монако

Вторая самая маленькая страна это Монако. За последние 20 лет благодаря осушению моря площадь страны увеличилась и сейчас она занимает площадь 2.02 кв. километра. Монако второе самое маленькое монархическое государство. Страна является одной из самых густонаселенных стран мира и насчитывает 30 тысяч жителей. Основной доход жителям приносит туризм.

7. Федерация Сент-Китс и Невис

Это карликовое государство расположено в Вест-Индии – между Северной и Южной Америкой на островах Атлантического океана. Государство находится я на двух островах площадью 261 кв. км. Это были первые острова заселенные европейцами. Главный источник дохода, конечно же, туризм, но здесь так же развиты сельское хозяйство и офшорное банковское дело.

8. Маршалловы Острова

Это государство в центре Тихого океана состоит в основном из коралловых островов. Площадь страны – 181 кв. километр, население 62 тысячи. В 1986 году Острова получили независимость от США, но до сих пор лишь помощь Америки помогает им «держаться на плаву». Страна не имеет природных ресурсов и импорт товаров намного превышает экспорт.

9. Сан-Марино

Сан-Марино занимает площадь 61 кв. километр и имеет самое малое население из стран-членов Европейского совета. Это самая старая независимая страна в мире, она была основана 3 сентября 301 года. Кроме того Сан-Марино одна из самых богатых стран в мире, у нее доходы превышают расходы.

10. Тувалу

Тувалу тоже расположена на юге Тихого океана и занимает площадь 26 кв. километров. В состав страны также входят несколько коралловых островов. Раньше эти острова принадлежали Британской короне и именовались Острова Эллис. Тувалу получили независимость от англичан в 1978 году. Население страны – 10.5 тыс. человек. Из-за отсутствия природных ресурсов Тувалу приходится жить за счет помощи других стран.