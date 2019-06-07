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Экспорт белорусской нефти простаивает полтора месяца

  • 7.06.2019, 14:14

Инцидент с «Дружбой» остановил экспорт углеводородов из страны.

Попадание загрязненной российской нефти в нефтепровод «Дружба» и последовавшее перекрытие «трубы» привело к остановке экспорта белорусской нефти. Об этом tut.by рассказали информированные источники и подтвердили в концерне «Белнефтехим».

«Да, экспорт белорусской нефти стоит. Возобновление поставок прогнозируем с июля», — сказали в «Белнефтехиме». В концерне надеются наверстать выпавшие объемы до конца года.

Ранее сообщалось, что с 10 июня должно открыться польское направление нефтепровода «Дружба».


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