Экспорт белорусской нефти простаивает полтора месяца 7.06.2019, 14:14

Инцидент с «Дружбой» остановил экспорт углеводородов из страны.

Попадание загрязненной российской нефти в нефтепровод «Дружба» и последовавшее перекрытие «трубы» привело к остановке экспорта белорусской нефти. Об этом tut.by рассказали информированные источники и подтвердили в концерне «Белнефтехим».

«Да, экспорт белорусской нефти стоит. Возобновление поставок прогнозируем с июля», — сказали в «Белнефтехиме». В концерне надеются наверстать выпавшие объемы до конца года.

Ранее сообщалось, что с 10 июня должно открыться польское направление нефтепровода «Дружба».