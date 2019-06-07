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В Украине премьер Гройсман рассказал, с кем пойдет на парламентские выборы

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  • 7.06.2019, 14:44
Владимир Гройсман
Фото: izvestia.kiev.ua

В партию вошли часть действующих министров и депутатов.

7 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что идет на выборы в Верховную Раду со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана", к нему присоединится часть депутатов "Народного фронта" и министров, передает корреспондент издания "Гордон".

Во время съезда партии Гройсман сообщил, что в первую десятку его партии вошли министр образования Лилия Гриневич, министр культуры Евгений Нищук, министр юстиции Павел Петренко, Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова, нардеп от "Народного фронта" Андрей Тетерук.


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