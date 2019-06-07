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Назад в будущее

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  • 7.06.2019, 15:09
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Как Лукашенко собирается «модернизировать» экономику.

Пребывая с рабочим визитом в Новополоцке, Лукашенко обронил фразу, которая одним махом перечеркнула зыбкие надежды на реформы в белорусской экономике, пишет «Салiдарнасць».

Дело в том, что несколько последних лет в стране заявлялась тихая экономическая либерализация. Из-за кризиса денег в государственной казне не хватало, а белорусские власти, казалось бы, постепенно начали прислушиваться к голосу разума и международных экспертов.

Судите сами: тогда Александр Лукашенко неожиданно поддержал довольно прогрессивный для Беларуси декрет о цифровой экономике, который дал зеленый свет для работы в стране многим IT-компаниям, в том числе занимающимся в сфере криптовалют.

Немногим ранее белорусские власти приняли декрет по поддержке частной инициативы и несколько законов по снятию барьеров для малого и среднего бизнеса. Как результат – Беларусь удерживается на довольно высоком 37-м месте в авторитетном рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Казалось бы, еще несколько десятков таких шагов – и ситуация в экономике страны сдвинется с мертвой точки и начнет понемногу меняться в лучшую сторону. Но, судя по всему, таким надеждам не суждено сбыться: по мере приближения к выборам все либеральные подходы сворачиваются, а в экономике начинают применяться хорошо знакомые «палочные» методы управления.

Например, уже весной 2019-го, Александр Лукашенко браво угрожает нерадивым инвесторам, которые не спешат строить то, что якобы обещали. А в июне официальный лидер заявляет о планах снова взяться за пресловутую «модернизацию» крупных государственных предприятий. Да, от которой международные эксперты советовали отказаться раз и навсегда.

– Созданы условия для развития малого и среднего бизнеса, и теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий, – говорит Лукашенко в Новополоцке. – В свое время мы начали модернизировать деревообработку… Это стратегическое направление… Когда-то через колено я всех заставил модернизировать деревообработку. Кричали, вопили – сегодня деревообработка дает результат в целом по стране.

Последние высказывания Лукашенко означают одно: страна продолжит двигаться старым проверенным путем – ручного управления и закапывания в землю миллиардов народных средств. А пресловутая «ай-ти страна» или «страна для бизнеса» останется лишь фасадом без реального наполнения. Во всяком случае, до выборов.


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