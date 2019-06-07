В какой из стран Евросоюза больше всего многодетных семей? 1 7.06.2019, 15:17

1,216

Евростат поделился интересными данными.

В 26% ирландских семей есть по меньшей мере трое детей, и это делает Ирландию самой «многодетной» страной в Евросоюзе, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, пишет «Европульс».

Следом за Ирландией по доле многодетных семей идет Финляндия: там в 19% семей растят трех детей. Зато Финляндия обгоняет Ирландию по доле семей с четырьмя детьми: там их 10%, а в Ирландии 9%.

Третье место разделили Бельгия и Франция: там в 18% семей растят не меньше трех детей.

Меньше всего многодетных семей оказалось в Болгарии (5%), Португалии (7%), Испании и Италии (по 8%).

При этом в 47% семей в Евросоюзе есть только один ребенок, двоих растят 40% семей, а три ребенка и больше встречается только у 13% семей.