NASA: Солнце достигло минимума активности 2 7.06.2019, 15:26

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Такое явление происходит раз в 11 лет.

Солнечный минимум – это такая стадия солнечного цикла, при которой на поверхности звезды наблюдается пониженная активность, а солнечные вспышки и пятна встречаются очень редко. Этот период наступает раз в 11 лет, сообщает «Вокруг света».

Уже 16 дней подряд на Солнце не было зафиксировано ни единого пятнышка, а это значит, что солнечный минимум идет полным ходом. НАСА предсказала это событие еще в 2014 году, когда на Солнце появилось большое количество солнечных пятен. Тогда астрономы заявили, что солнечный минимум наступит в промежутке с 2019 по 2020 год.

В основном поверхность Солнца приобрела спокойный, почти идиллический вид, но это не означает отсутствие магнитных бурь. При солнечном минимуме больше энергии выбрасывается в космос и направляется к Земле, из-за чего могут возникнуть проблемы с функционированием спутников, электрических сетей и авиатранспорта.

Снижение активности на Солнце часто вызывает временное охлаждение в атмосфере Земли. В НАСА говорят, что, когда Солнце вошло в минимум активности между 1650 и 1710 годами, Земля погрузилась в «глубокую заморозку». В это время резко упала температура на большей части Северного полушария.

На пике похолодания, называемого Малым ледниковым периодом, замерзли Европа и Северная Америка: альпийские ледники простирались над долинами; морской лед полз на юг от Арктики; регулярно замерзали даже знаменитые каналы в Нидерландах – сегодня это событие встречается крайне редко.

На пике цикла, солнечном максимуме, Солнце постоянно усыпано пятнами, причем некоторые достигают размеров Юпитера. Конечно, это не несет никакой угрозы нашей планете, но подобные явления становятся причиной сильных магнитных бурь. Из-за магнитных бурь опасности подвергаются не только спутники, но и астронавты, которые в этот момент находятся на МКС.

Когда Солнце выйдет из стадии солнечного минимума, мы может стать свидетелями большого количества мощных вспышек на его поверхности. В НАСА предупредили, что солнечная активность в течение следующих нескольких лет значительно увеличится.