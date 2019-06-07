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Российское МВД опубликовало фейковые фото из квартиры журналиста «Медузы»

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  • 7.06.2019, 16:07
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Друзья Ивана Голунова уверены, что опубликованные фото не имеют отношения к его квартире.

В России МВД по Москве опубликовало девять фотографий, на которых изображены пакеты с наркотическим веществом и химические реагенты, под новостью о задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Восемь из снимков на самом деле сделаны не в его квартире, утверждают друзья и знакомые журналиста. Снимки уже прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает "Радио Свобода".

Журналист "Медузы" был задержан в четверг по дороге на встречу с источником. Его подозревают в распространении наркотиков. На снимках МВД видны наркотики, химическая лаборатория и реагенты, при этом на сайте МВД изначально не утверждалось, что фотографии сделаны у Голунова дома. Такое утверждение содержалось в распространяющих фотографии телеграм-каналах, специализирующихся на публикации информации правоохранительных органов. Позднее этой версии стал придерживаться и сайт МВД.

Друзья и знакомые Голунова уверены, что опубликованные фотографии не имеют отношения к его квартире. Об этом они рассказали корреспонденту Свободы, Медузе и написали в социальных сетях.

Задержание Голунова прокомментировал изданию "Проект" пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопросы о том, не могут ли сообщения о сбыте наркотиков быть провокацией, Песков обратил внимание на опубликованные "МВД фото из дома", пишет издание "Проект".


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