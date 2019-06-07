В Украине закрыли дело против журналиста Савика Шустера 7.06.2019, 16:36

Савик Шустер

Фото: Mediasat

Уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления.

Государственная фискальная служба Украины закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов. Об этом в комментарии LB.ua сообщил адвокат Шустера Ярослав Романчук.

"Уголовное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", – отметил он.

Романчук сказал, что 5 июня получил ответ на свой запрос от следственных органов ГФС о закрытии уголовного производства, хотя решение суда, которым было отменено налоговое решение о взыскании более 13 млн грн, было вынесено еще в декабре 2017 года.

15 января 2016 года Шустер сообщил, что получил повестку о вызове в следственное управление финансовых расследований налоговой инспекции по уголовному делу. Налоговая служба сочла подозрительным, что "Савик Шустер Студия" продала Национальной телекомпании Украины свои программы по цене, ниже рыночной (за 12 грн), и обвинила студию в уклонении от уплаты налогов. Студия обжаловала это решение.