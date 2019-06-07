Древнее искусство: на доисторическом камне обнаружили гравировку лошади 7.06.2019, 16:55

Изображение относится к периоду палеолита.

Палеолитическая плита из кремнистого песчаника длиной около 25 см, шириной 18 см и толщиной 3 см была найдена при раскопках участка в юго-западном районе Ангулема к северу от Бордо, пишет National Geograpchic.

Археологи отмечают, что она содержит геометрические фигуры и звериные силуэты. Среди них самым четким является выгравированное изображение безголовой лошади, которое занимает половину поверхности плиты с одной стороны. Ноги и копыта животного выполнены очень реалистично, а вокруг силуэта расположены примитивные узоры.

На плите изображены и другие животные – пара силуэтов поменьше. Опираясь на четкую форму их копыт, археологи отмечают, что это может быть олень и еще одна лошадь. Фрагменты их фигур мельче и нарисованы схематично. Возраст рисунков – около 12 000 лет, они относятся к эпохе палеолита: периода, который начался более двух миллионов лет назад и закончился около 8000 лет до нашей эры.

Не так давно в другой части Франции, неподалеку от города Плугастель-Даулас, были найдены сланцевые плиты, также содержащие изображения животных и узоры. Они были созданы в период между 14 700 и 14 500 годами до нашей эры. Новая находка позволяет провести сравнительный анализ и больше узнать о развитии изобразительного искусства в древности.