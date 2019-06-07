Cэр Малкольм Рифкинд: Ситуация с Крымом похожа на оккупацию СССР стран Балтии 7.06.2019, 17:12

Малкольм Рифкинд

За три года до того, как развалился Советский Союз, никто не думал, что такое случится.

Украину 4 июня посетил бывший председатель комитета по вопросам разведки и безопасности в британском правительстве сэр Малкольм Рифкинд. Он проработал в Кабинете министров Великобритании 23 года, установив второй в истории рекорд, был членом правительства Джона Мейджора и Маргарет Тэтчер, в частности, занимал должность министра разведки и безопасности.

"Апостроф" пообщался с политиком и выбрал самые интересные его высказывания.

- Концепция единой Европы насчитывает не последние 20 или 40 лет, а две тысячи лет - когда Римская империя исчезла, возникла Священная Римская империя. В начале ХХ века Европа была более объединенной, чем после Первой мировой войны, благодаря европейским империям. Была Австро-Венгерская империя, которая объединяла 9 или 10 стран; Российская империя контролировала Балтику, Финляндию и Украину.

Важно, что Российская империя не прекратила свое существование после переворота 1917 года, потому что Советский Союз был другим названием Российской империи. Путин считает, что крупнейшей катастрофой был не конец коммунизма или холодной войны, а конец Советского Союза. Под этим он подразумевает Российскую империю.

Когда мы впервые после провозглашения независимости приехали в Украину, как министр обороны британского правительства я встречался с господином Морозовым - украинским министром обороны. С британской стороны все были гражданские, только один был в военной форме - полковник Гордон. С украинской стороны было шесть генералов в полной военной форме. Министр Морозов, поприветствовав меня, сказал: "Вы знаете, мы теперь независимая страна. Мы только получили независимость. Мы хотим быть, как Запад. Можете ли вы дать нам какой-то совет?" Я осмотрел стол и сказал: "В западных странах есть твердая традиция: вооруженные силы находятся под гражданским контролем".

Когда на следующий день у нас была еще одна встреча, эти генералы появились в деловых костюмах. И я понял, что делаются важные шаги в правильном направлении.

Украина развивается очень фундаментальным путем. Вы получили независимость от России, от Москвы. Но вы сбежали не только от России - вы сбежали от коммунистической системы, которая отрицает свободу. У вас были президентские выборы - вы сделали это мирным путем, благодаря голосованию, что было бы невозможно в России. И чем чаще вы это делаете, тем труднее вернуться в прошлое, потому что меняется культура Украины.

Украинский народ объединился, так же как советский народ объединился в 1941-м, когда Иосиф Сталин объявил войну "Отечественной".

Я не могу делать предсказания, сколько лет уйдет на решение вопроса Крыма. За три года до того, как развалился Советский Союз, никто не думал, что такое случится. Ситуация похожа на оккупацию Советским Союзом Латвии, Литвы и Эстонии - и они были его частью. Великобритания, США и ряд стран отказались признавать законность оккупации.

Маргарет Тэтчер и Михаил Горбачев проводили переговоры и искали точки соприкосновения. Я не наивный, я не говорю, что надо так же садиться за стол переговоров с Путиным. Надо, чтобы Путина заменил новый российский лидер. Если он будет умным, и его администрация захочет установить связи с украинской властью, то следующим шагом может стать всеобщий референдум, на котором проголосует все население Крыма. Но это будет очень сложно. Предположим, что Путин больше не руководит, российское правительство позволит Донбассу снова стать частью Украины, наивно допустим, что однажды российское правительство попытается найти компромисс, и Украине придется отвечать. Никакие переговоры не могут завершиться тем, что одна сторона получает все 100%, а другая сторона получает 0%, потому что это означает абсолютное поражение.

Великобритания, вместе с США и Канадой, являются ближайшими друзьями Украины. Мы предоставляем дипломатическую помощь и практическую помощь. Мы ввели экономические санкции против России, чтобы оказывать давление на нее - я поддерживаю санкции. Также это финансовая помощь, все активнее и активнее развиваем торговлю. Я знаю компании, которые хотят помогать развитию сельскохозяйственного сектора на Западной Украине. Мы уже проводим обучение для украинских военных. Также ведутся переговоры о предоставлении военной техники - Украине сейчас более всего необходима техника для защиты. Этот вопрос больше зависит от США, но мы также надеемся предоставить ее. Вопрос - за правительством, но я сейчас не являюсь его членом.