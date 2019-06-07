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В Москве задержали участников пикета в поддержку журналиста «Медузы»

  • 7.06.2019, 17:20
Фото: Иван Краснов / RTVI

Среди задержанных - Виктор Шендерович и журналисты «Новой газеты».

Возле ГУ МВД по Москве задержали нескольких участников пикетов в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по делу о подготовке к сбыту наркотиков. Об этом сообщает корреспондент «Дождя».

Среди задержанных — муниципальный депутат и журналист Илья Азар, журналисты «Новой газеты» Павел Каныгин и Виктория Ивлева, писатель Виктор Шендерович, главный редактор самиздата «Батенька, да вы трансформер» Григорий Туманов, бывший заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов.

Одиночные пикеты в поддержку Голунова начались около 16:00 по местному времени в Москве у здания главного управления МВД по Москве на улице Петровка. Журналисты держали в руках плакаты с требованием освободить коллегу.


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