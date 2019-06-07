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В Германии приняли закон, который упрощает трудоустройство иностранцев

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  • 7.06.2019, 17:41

Особые льготы - для квалифицированных работников, которые знают немецкий язык.

Депутаты немецкого Бундестага большинством голосов приняли закон, который значительно упрощает трудоустройство квалифицированных работников не из стран-членов ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время голосования в пятницу, 7 июня, 369 депутатов высказались в поддержку этого законопроекта, 257 - выступили против. Воздержавшихся не было.

Принятый документ предусматривает упрощение трудоустройства работников-иностранцев для всех без исключения сфер, а не только для тех, где наблюдается нехватка квалифицированной рабочей силы.

Также теряет силу нынешняя норма, согласно которой перед трудоустройством иностранца из-за пределов ЕС работодатель должен был проверить, не претендуют ли на это рабочее место граждане ФРГ или стран-членов ЕС.

Кроме того, тем иностранцам из-за пределов ЕС, которые владеют немецким языком и имеют соответствующую квалификацию, разрешено прибыть в ФРГ с целью поиска работы и находиться здесь в статусе соискателя до шести месяцев. Впрочем, такие иностранцы при поиске рабочего места не имеют права на получение социальных выплат.


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